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蛇年彎曲投資求穩　4檔金控股進可攻退可守

蛇年股市動盪，股價波動低的金控股成資金避風港。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲蛇年股市動盪，股價波動低的金控股成資金避風港。（圖／AI繪圖Adobe Firefly生成，鏡週刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

美國總統川普上任後打亂全球經濟秩序，台股加權指數震盪百點成常態，首當其衝的是近2年漲翻的科技股，股價表現讓人忐忑，考驗投資人持股信心；此時，具高殖利率、股價波動度低且獲利穩定的金控股，成為進可攻退可守的首選。

金蛇年的市場果然彎彎曲曲，一下因DeepSeek橫空出世，攪亂AI股一池春水，一下因川普加徵關稅，讓市場起落波動，如果不懂得靈活轉彎，難免兩面挨巴掌。投資市場如此詭譎，風險承受度低的投資人該如何是好？

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雖聯準會降息步調將放慢，金控獲利仍能維持在高基期。（聯準會提供）

▲雖聯準會降息步調將放慢，金控獲利仍能維持在高基期。（圖／聯準會提供） 

「此時不易受外在環境因素大幅影響的族群更占上風，像是國內金融產業的獲利較科技業穩定、股價波動度也更低。」台新投顧副總經理黃文清表示，去年壽險金控海外投資獲利佳，證券金控也受惠股市交易動能，全年表現可圈可點。

獲利帶動　看好股利增加

進一步觀察14家金控今年元月自結獲利表現，稅後純益共577.81億元、年增7.17％，創史上同期第三高佳績。

「綜觀而論，今年美國聯準會（Fed）降息步調會放慢、幅度也減緩，但再升息的機率微乎其微，持有大筆海外資產的金控獲利雖無法如去年大幅躍升，但是仍能維持在高基期獲利水平。」南華大學財務金融系助理教授吳錦文表示，金控股的特色就是獲利穩定且有股利保護，在市場動盪時，持有信心高。

富邦金具備股價上漲動能強和還原殖利率高兩大優勢。

▲富邦金具備股價上漲動能強和還原殖利率高兩大優勢。 

此外，金控股今年的股利政策也是一大重頭戲，「按過往慣例，金控前一年獲利要是有大躍進，隔年配發的股利就會增加，這類利多消息將激勵股價上漲。」吳錦文認為，選擇殖利率相對高的金控股，且在合理位階進場是今年進可攻退可守的好策略。

統計14家上市金控2024年獲利，全年共賺近6千億元，尤其金控雙雄富邦金和國泰金各賺超過千億元，全年稅後純益年增率為130％和116％；凱基金、元大金和中信金的全年稅後純益年增率分別為77％、35％、28％，表現也相當亮眼。

「獲利成長、股利就會增加，股價因此具備上漲動能，這是一個正向循環。」投資達人股海老牛解釋，當一間公司獲利有明顯成長，而股利配發率不變的情形下，股利將跟著增加，「金控股的股利，相對其他族群來說更容易預測，所以在股利政策發布之前、股價尚未反應期間進場，就有機會可吃到波段行情。」

純益成長最高：國泰金、富邦金、凱基金

以獲利成長來說，14家金控去年每股純益（EPS）成長率，除華南金、兆豐金、國票金、永豐金和第一金外，其餘皆有2至3位數成長；排名前五依序是國泰金111.7％、富邦金106.7％、凱基金61.1％、台新金41.6％和元大金33％。

按照獲利成長、股利增加，股價具上漲動能來推論，國泰金、富邦金和凱基金，最值得留意。

還原殖利率最誘人：富邦金、玉山金

「我存金融股最重股利保護，因此從預估股利殖利率下手挑選最直覺，最好能達到6％以上。」年領2百萬元股息、投資資歷超過15年的投資達人小股東彼得說道。

「左手拿現金股利、右手領股票股利，有吃又有拿是我最喜歡的，因為存越久，可衍生出來的股子股孫越多！」股海老牛解釋，股票股利潛在價值高，能夠更快速累積股票部位，而從還原殖利率就可以看出，股票股利和現金股利真實價值相加後的殖利率，更具有參考價值。

玉山金長期配發股票股利，一直是金融存股族的最愛。

▲玉山金長期配發股票股利，一直是金融存股族的最愛。 

統整法人看法，且參考2024年的股利政策，市場預估今年不發放股票股利的公司為國泰金、凱基金、新光金和中信金。排除不發放股票股利的金控後，可發現還原殖利率最迷人的是富邦金、台新金、國票金和玉山金，分別為14.37％、10.06％、7.86％和6.89％。

然而考量大幅發放股票股利會造成股本膨脹，專家因此表示，股利發放率約10％和14％的富邦金和玉山金，最值得留意。

便宜持有最安全：凱基金

最後，以股價淨值比（PBR）判斷股價位階，找便宜標的買進最為安全，「公司被清算後能拿回多少錢？資產扣除負債後的剩餘價值就是淨值。」吳錦文說明，股價是市場對公司未來期望的先行反應，但要是股價跑太快，超出淨值太多就容易買貴，因此越貼近淨值買進越安全。

 凱基金預估股利增幅大、性價比高，現在買進持有相對安全。

▲凱基金預估股利增幅大、性價比高，現在買進持有相對安全。

截至2月中旬，PBR小於1.5倍的金控共9家，其中，吳錦文最看好凱基金未來表現，她解釋，旗下凱基人壽國外債券資產占比超過6成，今年美國聯準會仍有降息機會，還有債券未實現固定收益能期待，加上凱基金PBR僅1.07倍，此時持有相對安全。

「PBR如同股票的性價比，用來判斷股價位階。只要小於1.5倍都在合理範圍，但要注意的是，並非PBR越低就越安全，最好還要從公司過往的股價區間為判斷基準。」她補充。

最後要提醒投資人的是，由於去年「金龍海嘯」重打房市，對官股銀行和銀行股有較大影響，「放款是銀行主力業務，當放款幾乎達到上限，未來能賺到的利差有限。」小股東彼得提醒，「再說民營金控業務多元、具備優異的發展性和競爭力，且資產規模不輸官股金控、營運風險也不高，是金融股投資人可優先選擇的標的。」


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