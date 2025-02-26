元大期強化資本！現金增資3000萬股　每股74元

▲元大期貨經營團隊。（圖／元大期貨提供）

記者巫彩蓮／台北報導

元大期貨（6023）已於2024年12月18日董事會通過決議辦理現金增資，採發行新股公開募集方式，預計發行總股數3,000萬股，每股發行金額74元，其中，原股東認購比率為80%，保留10%員工認購及10%公開銷售，此次現增可參與除權息，原股東及員工認股繳款期間為明（27）日起至3月6日為止。

元大期貨表示，透過增資，公司將充實營運資金、優化財務結構及強化中長期競爭優勢，以因應市場波動及交易所提高保證金可能影響交易量的挑戰，從而推動公司國際化戰略的持續進展。

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2024年全球持續動盪、通膨及循環升息，牽動著市場經濟走勢，國際金融市場避險需求反大增，全球期權交易量再掀熱潮。元大期貨2024年稅後淨利21.67億，年增17%，每後稅股盈餘（EPS）7.47元，ROE為14.24%，多項財務指標皆創歷年新高，國內期權市占率、客戶保證金存量及獲利能力亦穩居業界領先地位。

元大期貨海外拓展更上一層，元大國際（新加坡）已經正式取得新加坡主管機關資本市場服務之牌照Capital Markets Services (CMS) Licence，預計今年隆重開業。未來將透過台北總公司、元大期貨(香港)以及元大國際(新加坡)，共同構築「亞洲期貨金三角」，全力推動全球期貨業務發展。



