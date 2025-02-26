正德第三艘二手8.13萬噸船加入營運　2年長約毛利率45%

▲正德海運再添生財工具。（圖／正德提供）

記者張佩芬／台北報導

正德(2641)今(26)日公告集團二手8.13萬噸Kamsarmax型散裝貨輪一艘接船，增添成長動能；船隻已與租家議妥2年租約，毛利率45%。

正德於2024年11月公告在大陸廣州船舶交易所標得三艘載重噸各為8.13萬公噸的二手Kamsarmax型散裝貨輪，船齡約10年，已於去(2024)年12月交付首艘「Mandarin Kaohsiung」，2025年2月10日交第二艘「Mandarin Glory」，今日交付第三艘「Mandarin Penghu」，全數交船完成。

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截至目前為止，正德船隊達到21艘，透過計畫性建造環保節能船隊及持續處分老舊或非節能船舶，強化船舶航行全球的航線的執行能力，目前新造船訂單為3艘，未來將持續訂造節能新船以因應環保法規，強化集團營運競爭力。

1月份適逢農曆春節淡季，散裝各型船舶運價持續走低，加上美國新政府上任後，其祭出關稅政策使得全球經濟不確定性大幅增加，北美穀物運輸因中國需求疲弱未如預期，但2月份在美國總統川普調停下，俄烏可望停戰，未來俄烏戰後龐大的重建商機有望提振原物料需求，將帶動散裝船需求，進一步推升船舶租金價格走揚。

正德表示將透過持續購船、綁定長期租約，為營運獲利增添成長新動能，2025年1月合併營收仍創造出歷史新高1.63億元，月增9.30%，年增21.59%；2024年度營收16.54億元，年增23.68％；前三季稅後淨利4.57億元，年增67.40％，每股稅後盈餘（EPS）1.51元。由於交付的新船都已談妥租約並陸續投入營運，業績持續看好。