台光電創高後翻黑！　關注尾盤MSCI效應多空拉鋸

▲台光電去年財報亮眼，外資調高目標價。（圖／翻攝自台光電官網）

記者巫彩蓮／台北報導

指數編纂公司MSCI（明晟）最新季度調整將在今（27）日盤後生效，全球標準指數新增台光電（2383）、嘉澤（3533）兩檔台灣成分股，加上新產能即將開出，挹注成長動能，激勵台光電昨（26）日股價大漲，今日早盤一度翻紅走高641元，之後立即壓回盤下整理，十點左右成交量4800張左右。

台光電公告2024年稅後淨利95.78億元，年增74.4%，毛利率27.9%，EPS 27.81元，全年營收、毛利率與EPS皆創歷史新高，董事會決議股利分派盈餘分配現金股息17元，盈餘配發率61%。

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台光電財報亮眼，多家外資在最新出爐的報告中紛紛調高台光電目標價，其中亞系外資將評等調高至「買進」，目標價由720元調高至850元；美系外資重申「買進」評等，目標價由755元調高至865元；另一家美系外資重申「加碼」評等，目標價由765元調高至900元。

美系外資表示，台光電產能擴張進度加快，回應了該機構對ASIC AI/800G需求強勁的正面看法；美系外資指出，預估第一季營運展望，台光電可望達203億元，季增9%，創單季新高，毛利率將達到29.5%，預估手持設備將季減個位數百分比，汽車業務將季增個位數百分比，預估季節性需求將比以往正常情況更強勁，新項目也將增加。

美系外資調高台光電今、明年獲利預估，每股盈餘分別由原先預估的36.39元及46.26元調高至39.91元及48.68元，重申「買進」評等，目標價調高至865元。

