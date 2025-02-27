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永慶加盟四品牌嘉義區春酒　歡慶逾50位夥伴2024業績突破300萬

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房產集團。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟四品牌嘉義區2024年繳出亮眼成績，有多位千萬業績經紀人員，更有億級加盟店。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

為犒賞全台夥伴2024年的打拼，永慶房產集團自今年一月起於全台舉辦13場尾牙與春酒盛宴，2月21日前進永慶加盟四品牌嘉義區舉辦頒獎典禮與春酒晚會，席開43桌、宴請500位夥伴同歡，慶祝2024年嘉義區有超過50位夥伴業績突破3百萬，更有1間「業績破1億元的加盟店」、3位「業績逾1千萬的經紀人員」，嘉義市地政處長陳光興、嘉義市議會議長陳姿妏也親臨現場祝賀。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，亮眼的表現要歸功於全體店東長、經紀人員的努力，而優秀的成績單也促進規模持續成長，2024年嘉義區夥伴人數大增近2成，相當感謝夥伴跟著加盟總部的腳步，堅持提供「誠實服務」，今年也請大家繼續跟著總部、與消費者站在一起，做台灣房仲業的誠實楷模！

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房產集團。（圖／永慶房產集團提供）

▲陳姿妏議長感謝永慶加盟四品牌舉辦公益活動回饋在地，更肯定「先誠實再成交」的服務理念。

嘉義市議會議長陳姿妏不僅到場祝賀、更是與同仁逐桌敬酒。她也表示永慶加盟四品牌的不動產買賣服務十分優秀、也相當認可集團「先誠實再成交」的服務理念，且四品牌會舉辦公益活動回饋在地是相當好的表率，祝福同仁新的一年業績蒸蒸日上。

永慶加盟四品牌嘉義聯賣區長江智玄說明，因為永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產的夥伴在拼出好成績，所以我們替嘉義區的加盟四品牌夥伴舉辦一個專屬春酒晚宴，不僅是感謝過去一年大家的辛勞，也鼓勵夥伴延續去年的氣勢，逆勢突圍再創佳績！

而莊志成總經理晚宴上也抽出多個新春現金紅包，為活動帶來高潮。江智玄區長笑說，今年的抽獎比較像是開工紅包，我們準備萬元現金抽獎，希望夥伴新的一年都能有好的開端，也勉勵夥伴繼續努力壯大嘉義區的服務規模，明年春酒就會舉辦的更盛大。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房產集團。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟四品牌日前舉辦嘉義區春酒，席開43桌、500位夥伴共同參與，場面熱鬧。

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關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶房產集團

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