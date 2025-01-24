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台慶不動產桃竹苗尾牙　斥資近300萬、席開110桌慶豐收

▲▼台慶不動產,尾牙,永慶不動產,永義房屋,有巢氏房屋,台慶不動產,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房產集團提供）

▲以海角七號走紅的「范逸臣」，在台慶不動產桃竹苗尾牙獻唱，讓台下觀眾聽得如癡如醉。

圖、文／永慶房產集團提供

年末將至，各大企業爭相舉辦尾牙活動，來感謝員工一年來的辛勞與奉獻。2024年再創佳績的永慶房產集團，旗下永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產四大加盟品牌也在1月中旬開始，於全台各縣市舉辦13場尾牙及春酒慶祝活動，豪砸近7千萬元，席開逾2,400桌，熱情宴請同仁與家屬！

1月23日，台慶不動產桃竹苗區的尾牙活動熱烈登場。去年因為聯合尾牙大受好評，今年經管會再次攜手合作，創下110桌的壯觀規模，將近千名夥伴和貴賓齊聚一堂，現場貴賓冠蓋雲集，新竹市地政處長何憲棋、新竹市不動產仲介公會理事長李天保及榮譽理事長宋文欽、苗栗縣不動產仲介公會理事長張圖騰、新竹縣地政士公會理事長陳又嘉皆到場同歡，現場氣氛炸裂！

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成在致詞中，開心地分享了2024年台慶不動產在桃竹苗區的亮眼成績，單店平均業績直逼2,500萬元，並誕生近30位千萬業績經紀人員，這些成就展現了台慶不動產「最強永續經營及創業平台」實力。

▲▼台慶不動產,尾牙,永慶不動產,永義房屋,有巢氏房屋,台慶不動產,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房產集團提供）

▲志成總經理（左12）出席台慶不動產桃竹苗尾牙，新竹市地政處長何憲棋（左11）、李天保理事長（左8）、宋文欽榮譽理事長（左9）、張圖騰理事長（右9）、陳又嘉理事長（右8）皆到場同歡。

▲▼台慶不動產,尾牙,永慶不動產,永義房屋,有巢氏房屋,台慶不動產,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房產集團提供）

▲在中信兄弟Passion Sister啦啦隊帶動下，台慶不動產桃竹苗區夥伴大跳成交舞，掀起一波高潮。

尾牙主持人「無尊」以幽默風趣的表演，引發全場笑聲，氣氛瞬間升溫。隨後，High Star樂團和Star Girls舞團的表演接連登場，歌舞熱力四射，現場的氣氛一波高過一波。緊接著，人氣創作歌手范逸臣帶來的〈國境之南〉、〈無樂不做〉等經典歌曲，引爆全場熱情，觀眾陶醉其中，掌聲雷動。而金曲歌后孫盛希則以一曲曲深情的抒情歌，溫暖了現場每一位觀眾的心。


台慶不動產桃園區經管會長許瑛哲也在現場表示，這次尾牙活動不僅突破了桌數，獎品的數量與總金額也是歷來最為豐富。為了表彰大家一整年的辛勤付出，總花費近300萬元來舉辦這場高規格的尾牙宴會，希望每一位夥伴都能在這片歡樂的氛圍中，盡情享受。

最後，台慶不動產竹苗區經管會長余柏霖也特別提到，今年的尾牙獎品全面升級，所有獎項都換成了最實用的現金紅包，最終的10萬元大獎更是讓現場充滿了緊張又期待的氣氛！抽到幸運獎的夥伴也獲得了大家的祝福，希望這份「幸運」能夠延續到來年，帶來更大的成功與喜悅。

延伸閱讀　
有巢氏房屋竹苗區尾牙1／20盛大舉行　現金紅包中獎率超過52%嗨翻員工
永慶加盟四品牌台南尾牙宴以彭佳慧歌聲　超過330個獎項慰勞員工

 

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