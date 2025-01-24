永慶加盟四品牌北區尾牙席開200桌　爽聽閻奕格、曾瑋中精彩獻唱

▲創作才女「閻奕格」（前左4）到永慶加盟四品牌北區尾牙獻唱，與台下觀眾熱情互動。

圖、文／永慶房產集團提供

永慶房產集團旗下四大加盟品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產），斥資近7千萬元，於全台舉辦13場尾牙及春酒活動，1月24日來到永慶加盟四品牌北區聯合尾牙，超過2,000名同仁塞爆現場，席開200桌，北區加盟店所有夥伴一同歡慶。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀致詞時恭喜大家，2024年依舊是北區的豐收年，不僅店數突破235店，業績年增達21%，還有2間店業績破1億元、超過40位達成千萬業績的房仲菁英。這樣的好成績，歸功北區夥伴持續落實「先誠實再成交」理念，保護消費者權益，讓績效不受限貸令影響。

主辦單位永慶不動產暨永義房屋北區經管會長楊世旭笑說，北區夥伴越來越多，已經找不到一層樓可以容納200桌的餐廳場地了，所以我們分開2層樓舉辦，但共享同一組表演藝人，讓經費效益最大化。

▲永慶加盟四品牌北區尾牙首次邀請台語歌手「曾瑋中」，他演唱〈必巡〉掀起全場同唱。

▲永慶房產集團加盟事業處業務副總吳承原（圖中）帶領經管會幹部，與北區加盟夥伴歡慶2024好成績。

有巢氏房屋北區經管會長許哲瑋則指出，今年尾牙的表演藝人，由經管會幹部票選決定，除了邀請深受年輕世代歡迎的創作才女「閻奕格」，還首次邀請台語歌手「曾瑋中」，他的經典歌曲〈必巡〉，是很多加盟夥伴KTV必唱歌曲，同時照顧國台語族群。

而大家最關心的抽獎環節，北區經管會秉持著人人有獎的概念，設定今年中獎率高達7成以上，還準備了總金額超過200萬元的現金紅包，讓所有夥伴有吃、有拿過好年！

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