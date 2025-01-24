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永慶加盟四品牌北區尾牙席開200桌　爽聽閻奕格、曾瑋中精彩獻唱

▲▼永慶房屋,尾牙,永慶不動產,永義房屋,有巢氏房屋,台慶不動產,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲創作才女「閻奕格」（前左4）到永慶加盟四品牌北區尾牙獻唱，與台下觀眾熱情互動。

圖、文／永慶房產集團提供

永慶房產集團旗下四大加盟品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產），斥資近7千萬元，於全台舉辦13場尾牙及春酒活動，1月24日來到永慶加盟四品牌北區聯合尾牙，超過2,000名同仁塞爆現場，席開200桌，北區加盟店所有夥伴一同歡慶。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀致詞時恭喜大家，2024年依舊是北區的豐收年，不僅店數突破235店，業績年增達21%，還有2間店業績破1億元、超過40位達成千萬業績的房仲菁英。這樣的好成績，歸功北區夥伴持續落實「先誠實再成交」理念，保護消費者權益，讓績效不受限貸令影響。

主辦單位永慶不動產暨永義房屋北區經管會長楊世旭笑說，北區夥伴越來越多，已經找不到一層樓可以容納200桌的餐廳場地了，所以我們分開2層樓舉辦，但共享同一組表演藝人，讓經費效益最大化。

▲▼永慶房屋,尾牙,永慶不動產,永義房屋,有巢氏房屋,台慶不動產,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶加盟四品牌北區尾牙首次邀請台語歌手「曾瑋中」，他演唱〈必巡〉掀起全場同唱。

▲▼永慶房屋,尾牙,永慶不動產,永義房屋,有巢氏房屋,台慶不動產,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房產集團加盟事業處業務副總吳承原（圖中）帶領經管會幹部，與北區加盟夥伴歡慶2024好成績。

有巢氏房屋北區經管會長許哲瑋則指出，今年尾牙的表演藝人，由經管會幹部票選決定，除了邀請深受年輕世代歡迎的創作才女「閻奕格」，還首次邀請台語歌手「曾瑋中」，他的經典歌曲〈必巡〉，是很多加盟夥伴KTV必唱歌曲，同時照顧國台語族群。

而大家最關心的抽獎環節，北區經管會秉持著人人有獎的概念，設定今年中獎率高達7成以上，還準備了總金額超過200萬元的現金紅包，讓所有夥伴有吃、有拿過好年！

延伸閱讀

桃園區永慶不動產、永義房屋尾牙抽10萬現金　創作歌手小宇獻唱

成功打造加盟四品牌　永慶董事長孫慶餘讓店東開店給兒子女兒經營傳承
 

關鍵字： 永慶房屋尾牙永慶不動產永義房屋有巢氏房屋台慶不動產永慶房市訊息永慶必知小常識

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