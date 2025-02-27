每年9月週週買　財金教授不盯盤3年輕鬆賺4成

▲李修全透過指數投資，賺到足夠一生使用的財富。

圖文／鏡週刊

對銘傳大學財務金融學系主任李修全來說，一檔個股或許賺得快，但一籃子股票卻賺得久；5年前開始投入指數投資的他，透過同月份效應，一年只在特定月份買進美股，不盯盤、紀律執行週週買，3年下來穩穩賺到一桶金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「2020年疫情期間，我偶然接觸到指數投資理念，儘管以前就做過相關研究，但始終沒有親身投入；後來體悟到，這是一個非常簡單的投資方法；只要經濟成長，指數也會跟著成長。」李修全分享，他以國民ETF、0050（元大台灣50）作為起手式，將個股部位及手中閒置資金陸續轉換過去，一路從80元買到100元。

到了2022上半年，他開始調節0050、轉進美股。「0050表現雖不錯，但與美股連動性高；且美股有百年歷史資料可讓我驗證，在投入0050之前，我也是以美股數據進行統計分析，為了強化投資信心，便決定開始投入美國指數型ETF。」

他接著說明，「布局美股ETF前，我花了一段時間研究4大指數，包括道瓊、標普、那指及費半的輪動與規律，並將這個規律寫成投資程式，方便自己及學生使用。」而所謂的規律，就是簡單使用同月份效應建構買入時機，只要找出下跌機率最高月份，就可選在股價相對低檔時進場，買在較安全的價位。

李修全指出，以美國標普500指數為例，根據過去5年、10年統計，全年下跌機率最高、股價表現最弱的月份就是9月，其次是4到5月；如果以日期做統計，每月的11日至20日表現也會相對弱。「我就是挑在全年指數最弱時進場，其他時間只看不動，將美股視為資產，只買不賣。」

由於9月是全年建立持股的時機，原則上，李修全會每週買，資金分4批投入；若手上有閒錢，就以3或5天固定頻率投入；有時想要湊個整數，10月續跌也會再加碼買進。「近3年，透過這樣的方式布局美股，報酬率最高曾達70%，後來漲多修正，目前總報酬率仍有約4成、獲利達7位數。」

攤開他的美股配置，包括：50%左右的00830（國泰費城半導體）、25%的00646（元大S&P500）及25%的00662（富邦NASDAQ）；其實，簡單地透過國內掛牌ETF，利用一年只在9月買股方式，就能將美股三大指數一網打盡，且穩穩獲利。



更多鏡週刊報導

【達人理財】每年9月週週進場買 教授靠美股3年賺70％

【達人理財】投報率6％才出手 單親媽靠12間套房年賺140萬

【達人理財】4年改造160間公寓 7年級生當二房東年收300萬