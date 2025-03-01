美股跌勢未止！華爾街大鱷曝3悲觀理由　修正持續一年

▲美股。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

知名華爾街大鱷、對沖基金Point72創辦人Steven Cohen警告說，關稅、移民減少和政府效率部門（DOGE）成本削減可能導致美國經濟成長在下半年明顯放緩，同時他也認為，股市雖不會出現「災難性」的後果，但修正趨勢可能只會持續一年，市場上獲利最豐厚的階段已經過去，如果股市大幅修正也不足為奇。

Point72被稱為「華爾街最瘋狂的賺錢機器」，科恩也曾被美國媒體評選為華爾街有史以來最有影響力的交易員，他還是知名美劇《金融戰爭》中金融大鱷巴比·阿克斯的原型。

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美股在經歷前一個交易日大跌後，周五（2月28日）技術性反彈，道瓊工業指數終場上漲601.41點或1.39%、43840.91點作收；標準普爾500指數上漲92.93點或1.59%、5954.50點作收；那斯達克指數上漲302.86點或1.63%、18847.28點作收；費城半導體指數上漲79.993點或1.71%、4766.746點作收。

根據《財星》（Fortune）雜誌報導，Cohen 上周五邁阿密舉行的FII全球優先峰會上表示，通膨率居高不下、成長放緩以及針鋒相對的關稅可能標誌著市場修正的臨界點，特別是關稅政策可能引發與中國的以牙還牙的貿易戰，對經濟造成負面影響。

Cohen表示，美國下半年的經成長率可能從2.5%放緩至1.5%，「關稅不可能帶來積極的影響，因為它是一種稅。你可以想像，如果美國對某國徵稅，他們可能會反擊提高對美的關稅。」 「我們的移民速度正在放緩，這意味著勞動力的成長速度不會像過去5年那樣快。」

他還批評馬斯克領導的政府效率部（DOGE）削減成本的措施，只會進一步傷害經濟。

另JPMorgan 執行長 Jamie Dimon 對關稅戰持觀望態度。Dimon 在接受《 CNBC》 訪問時承認，關稅政策可能對經濟造成壓力，但他認為這取決於政策的執行質量。