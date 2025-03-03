科技業「年薪百萬生活如何」？他曝在竹科難買房：沒300萬是窮人

▲有竹科工程師分享，年薪百萬不太會想在當地買房子。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

近日台積電發放季分紅，不少員工表示拿到史上最大包。就有一名女網友好奇，科技業年薪百萬的生活到底是如何，開心還是生活上也有很多煩惱？沒想到不少人直呼「在竹科百萬根本是底層」，根本不考慮買房子，頂多是吃飯不用看價錢，且工作相當忙碌。

原PO在Dcard以「年薪300萬的生活怎麼樣」為題發文，好奇詢問科技業薪水應該都是全台前面的，「所以生活都過得怎麼樣？重點是開心嗎？還是生活上也有很多煩惱？」

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貼文一出，不少人紛紛留言「我在竹科，現在百萬根本是底層」、「在新竹年薪百萬也就是貧民階級」、「房貸扣完根本沒剩多少」、「沒要買房就輕鬆過生活，偶爾吃吃大餐，買遊戲來玩」、「就算百萬在新竹還是覺得很窮」、「百萬有養小孩或是車子房子也是月光族」。

有人分析，「有錢就會想更多，可能年薪不到100萬完全不會考慮買房， 2、300萬就會考慮了，房貸下去每月繳個5、6萬，年薪超過200萬，要貸款也很容易，利率又低，就想去貸滿投資，每月又要繳5、6萬，又車貸的話，每月貸款繳超過10萬，其實反而會比年薪80萬什麼都沒做的壓力還大。」

也有過來人說，「原本新竹領180萬，回來南部不裁員傳產130萬準時下班，今年家庭收入240萬左右，房子買1400萬透天，屋齡10年出頭，好市多、星巴克、麥當勞、肯德基、全聯等10分鐘內，每天都過得很開心，家庭支出160萬內，預估50歲左右其實就可以退休了，看看新竹朋友一年領200萬多，三房二廳就要2000萬左右，我是沒後悔啦。」

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