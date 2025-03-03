三顧前董座楊智惠遭起訴反咬追究性騷　遭調查局、北市認定不成立

▲前三顧公司董事長楊智惠。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

超基因公司策略長楊智惠被爆涉嫌竊取三顧公司營業祕密27日遭起訴，但近日再傳出，對於當初負責調查此案的劉姓調查員，楊智惠反指控他性騒擾，儘管這起性騷案早就被認定不成立，但超基因公司日前再發出四點聲明，2點針對劉姓調查員。

據了解，由於三顧公司提告該公司前董事長楊智惠審取公司營業祕密，2023年6月9日，楊智惠自日本返國時，兩名調查員直接到機場拘提她；楊智惠則反控調查員拘提程序不合法，向法院聲請提審，法官當庭釋放楊智惠；不過，北檢認為調查官拘提楊智惠合法，且搜索扣押她的手機和超基因的公務筆記電腦也沒問題，具備證據能力。

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當時，調查局將劉姓調查員調離本職接受調查，最終，調查局認為，楊智惠事前並不知搜索資訊，而劉姓調查員搜索當天人未在現場，沒具體事證認定劉姓調查員通風報信及性騷擾，因而認定性騷擾不成立。據了解，不僅調查局調查不成立，就連新北市的性平委員會也認定劉姓調查員無性騷擾事證。

但27日在楊智惠因涉嫌竊取三顧公司營業祕密遭北檢起訴後，超基因公司發出的4點聲明中，有2點是指控劉姓調查員「違法」。超基因公司表示，針對劉姓調查官在楊智惠案中涉及的諸多違法情節，該公司將進一步提供事證，配合相關機關追究責任。