工具機展設「奉茶奉補」體驗區　展現濃厚人情味與待客精神

▲工具展奉茶奉補區提供免費套餐與現做雞蛋糕。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

兩年一度的台北工具機展，在世貿一館、南港一、二館同時展出，經濟部國貿署TAIWAN SELECT館，體貼各國觀展買主的辛勞，設置「奉茶奉補」套餐、以養生粥、黑茶、紅茶、或柚香茶，搭配雞蛋餅，以及贊助廠商歐克佬精品咖啡的咖啡搭配花生糖，免費供VIP歇腳補充能量，展現台灣濃厚的人情味與待客精神。

TAIWAN SELECT精心挑選了三款特色套餐，包括補氣保健的鱸魚養生粥或飲料，搭配天燈、台灣黑熊、小籠包、珍奶與等不同造型的雞蛋糕或鳳梨酥，免費供VIP享用，歐克佬精品咖啡則是以咖啡搭配多種口味花生糖(含辣味)，讓買主在品味美食的同時，深入體驗台灣的傳統飲食文化。

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▲贊助廠商歐克佬精品咖啡以咖啡搭配花生糖，免費供VIP歇腳補充能量。（圖／記者張佩芬攝）



TAIWAN SELEC是由經濟部推動的聯合行銷品牌，致力於協助我國中小企業拓展國際市場，並將台灣的獨特風味與待客之道推向全球，向國際買主行銷台灣好吃好玩好健康好好買。歐克佬也有現場販售咖啡禮盒。

外貿協會則是由三個單位共同承辦這項服務，包含行銷處的台灣精品展示區、服務業中心的大健康體驗區、MEET TAIWAN會展專案辦公室的奉茶奉補區，合併為TAIWAN SELECT館。

這項免費服務設在南港一館四樓，奉茶奉補套餐憑買主證與記者證就可享用，雞蛋糕只要有展館相關證件即可領取，歐克佬精品咖啡則是憑國際買主證、參觀證與記者證享用。這次展出估計國內外共有五萬名參觀者。