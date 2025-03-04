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台積電砸千億美元投資　外媒評「應付川普威脅」

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

▲美國總統川普與台積電董事長魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）董事長魏哲家在美國總統川普面前宣布，加大對美逾千億美元，多家外媒認為此舉是在「川普威脅」之下成形，不過台積電並非唯一受邀擴大投資美國的企業，包括OpenAI、甲骨文、軟銀，甚至是台積電大客戶蘋果也都在其列。

《巴隆周刊》指出，台積電長期以來面臨將更多生產移出台灣的要求，因為擔心在與北京的任何衝突中，關鍵技術的供應可能會中斷。

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川普自1月20日就職日以來宣布的金額現已超過 1 兆美元，其中包括 Apple 承諾在未來四年內投資 5000 億美元。

《紐約時報》也指出，台積電成為一系列訪問白宮並做出投資承諾的公司中的最新一家，今年1月，OpenAI、甲骨文（Oracle）和軟銀（SoftBank）承諾在未來4年內在數據中心投入5000億美元。

今年2月，蘋果公司的首席執行長庫克（Tim Cook）在該公司承諾在四年內投入5000億美元之前與川普會面，其中一部分支持將用於在休斯頓建設一座製造人工智慧伺服器的新工廠，蘋果的重要供應鏈合作廠商鴻海也是攜手投資的成員之一。

以下是《ETtoday新聞雲》摘要8家外媒對台積電投資案相關報導：

這是川普為說服企業在美國進行大規模投資而做出的最新努力。加上新的投資，台積電計劃在美國的工廠總共投入1,650億美元。
－華爾街日報

這家台灣公司向川普政府示好，標誌著其努力避免進口關稅
－金融時報

台積電宣布在美國投資 1000 億美元，助力川普
－彭博社

台積電去年4月同意把計劃在美國的投資從250億美元擴大到650億美元，並在2030年前增加第三家亞利桑那工廠，這次宣佈的1000億美元是在此之外的新增投資，這些數字龐大的投資將增加美國國內晶片及半導體的生產，減少美國對亞洲半導體的依賴。
－路透社

這項宣布是在川普大力推動美國製造業投資的背景下進行的。
－CNN

台積電和台灣官員一直在努力應對川普先生的威脅。
－紐約時報

台積電宣布投資1000億美元於美國新建5座晶圓廠　川普表示，這家晶片製造商的舉措將使其避免關稅
－日經亞洲

這些巨額數字肯定會讓川普的支持者感到滿意。他的批評者指出，他在第一任期內承諾的一些同樣雄心勃勃的目標未能實現。
－巴隆周刊

關鍵字： 台積電川普投資美國晶片

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