台積電守住千元！　指數收跌159.37點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（4日）開低走低，加權指數終場大跌159.37點，以22596.88點作收，跌幅0.7％，成交量4002.07億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌247.45點開出，指數開低走低，盤中最高達22700.94點，最低22359.5點，終場收在22596.88點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1000元，跌幅1.96％；鴻海（2317）上漲0.5元至170.5元；聯發科（2454）上漲35元至1505元；廣達（2382）上漲8元來到258.5元；長榮（2603）上漲1元至219元。

今天漲幅前5名個股為上品（4770）上漲32.5元，漲幅10％；瑞祺電通（6416）上漲12.5元，漲幅9.96％；富世達（6805）上漲66元，漲幅9.91％；喬山（1736）上漲18.5元，漲幅9.89％；華經（2468）上漲3.4元，漲幅9.87％。

跌幅前5名個股則為同泰（3321）下跌1.1元，跌幅9.61％；森崴能源（6806）下跌10元，跌幅8.97％；凱撒衛（1817）下跌3.85元，跌幅7.7％；柏文（8462）下跌6.5元，跌幅5.28％；偉聯（9912）下跌0.5元，跌幅3.72％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 上品（4770） 357.5 ▲32.5 ▲10.0％ 瑞祺電通（6416） 138.0 ▲12.5 ▲9.96％ 富世達（6805） 732.0 ▲66.0 ▲9.91％ 喬山（1736） 205.5 ▲18.5 ▲9.89％ 華經（2468） 37.85 ▲3.4 ▲9.87％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 同泰（3321） 10.35 ▼1.1 ▼9.61％ 森崴能源（6806） 101.5 ▼10.0 ▼8.97％ 凱撒衛（1817） 46.15 ▼3.85 ▼7.7％ 柏文（8462） 116.5 ▼6.5 ▼5.28％ 偉聯（9912） 12.95 ▼0.5 ▼3.72％

資料來源：證交所