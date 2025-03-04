台積電守住千元！　指數收跌159.37點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（4日）開低走低，加權指數終場大跌159.37點，以22596.88點作收，跌幅0.7％，成交量4002.07億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌247.45點開出，指數開低走低，盤中最高達22700.94點，最低22359.5點，終場收在22596.88點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1000元，跌幅1.96％；鴻海（2317）上漲0.5元至170.5元；聯發科（2454）上漲35元至1505元；廣達（2382）上漲8元來到258.5元；長榮（2603）上漲1元至219元。
今天漲幅前5名個股為上品（4770）上漲32.5元，漲幅10％；瑞祺電通（6416）上漲12.5元，漲幅9.96％；富世達（6805）上漲66元，漲幅9.91％；喬山（1736）上漲18.5元，漲幅9.89％；華經（2468）上漲3.4元，漲幅9.87％。
跌幅前5名個股則為同泰（3321）下跌1.1元，跌幅9.61％；森崴能源（6806）下跌10元，跌幅8.97％；凱撒衛（1817）下跌3.85元，跌幅7.7％；柏文（8462）下跌6.5元，跌幅5.28％；偉聯（9912）下跌0.5元，跌幅3.72％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|上品（4770）
|357.5
|▲32.5
|▲10.0％
|瑞祺電通（6416）
|138.0
|▲12.5
|▲9.96％
|富世達（6805）
|732.0
|▲66.0
|▲9.91％
|喬山（1736）
|205.5
|▲18.5
|▲9.89％
|華經（2468）
|37.85
|▲3.4
|▲9.87％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|同泰（3321）
|10.35
|▼1.1
|▼9.61％
|森崴能源（6806）
|101.5
|▼10.0
|▼8.97％
|凱撒衛（1817）
|46.15
|▼3.85
|▼7.7％
|柏文（8462）
|116.5
|▼6.5
|▼5.28％
|偉聯（9912）
|12.95
|▼0.5
|▼3.72％
資料來源：證交所
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