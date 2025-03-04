能率集團投資美機器人公司　1檔先亮燈漲停

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

挾機器人題材能率集團今（4）日宣布旗下包括能率創新（5392）、佳能（2374）、IKKA-KY（2250）及能率亞洲基金在日前簽約並攜手投資美國機器人公司Mantic Robotics；且佳能也接獲Mantis Robotics的近接感測器訂單，初期約300套，能率創新也不排除代工組裝Mantis Robotics 的機器人手臂。

能率集團近年股價活潑，成市場追價買盤重心，今日台股走跌，集團個股相對抗跌，其中能率創新、佳能終場上漲2~3%，至於IKKA-KY雖以上漲逾7%作收，但盤中一度漲停。

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細究集團旗下個股今日股價表現，能率創新午盤過後股價急拉，終場以上漲1.05元或3%、36元作收；佳能早盤開低走高，午盤過後漲勢明顯，終場以上漲1.5元或2.53%、60.7元作作；IKKA-KY也是開低走高，午盤過後一度站上141元漲停價，終場以上漲9.5元或7.39%、138元作收。

能率集團表示，由於人工成本費用越來越高漲，看好未來機器人事業的運用，後續也計畫代理Mantis Robotics 的機器手臂於台灣及日本銷售，在工廠自動化發展之同時，給予勞工一個高效且安全的工作環境。

美國矽谷機器人公司Mantis Robotics是投入物理AI的先行者，致力於新世代工業機器人及自動化關鍵軟硬體產品開發，藉由導入創新高度互動軟體開發思維解決既有自動化產業耗時費工、難以普及的痛點與困境，創始團隊來自美日知名工業機器人大廠與矽谷科技龍頭公司，具備堅實的機器人產品研發與推展實力。

Mantis Robotics基於人機安全的思考點，獨立開發製造出新一代以人為本的工業用機器手臂，無需使用電子圍籬等昂貴而複雜的外部保護措施，透過專有內建感測器套件的感測器資料來學習和了解外部環境，即時調整機器人的行為，避免機器手臂使用危險性，增強工作環境的安全。