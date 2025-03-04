建新國際去年EPS3.59元　今年又添印度天然氣海管等收益

▲左起建新國際董事長陳彥銘與總經理柯勝鐘。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

專業整合物流業者建新國際(8367)今（4）日公布去年財報，營收28.79億元，獲利3.17億元，EPS3.59元，優於前一年的3.25元。公司總經理柯勝鐘指出，公司取得的安平港非煤炭業務，以及在高雄港的印度天然氣海管四年標案，是公司今年業績成長的主要動能，可望讓公司業績有雙位數成長。

建新國際去年在高雄環保碼頭加入營運後，營運動能創下歷史新高，公司董事長陳彥銘去年年底曾透露，公司標到高雄港印度天然氣管標案，不包含安裝標案，每一年可增加約1-2億元營收；安平港自今年1月展開業務。

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陳彥銘指出，公司業務多元化，川普2.0對傳統產業石化、鋼鐵等較不利，但對AI、科技等有利，公司一千多家客戶，風險分散，另風力、冷鏈物流、天然氣等也看好。

柯勝鐘指出，子公司新科負責營運台北港的冷鏈智慧物流，預計11月營運，聚焦電商、醫療、AI產業鏈，每年可挹注營收約3億～4億元。

公司成立48年來年年獲利，去年配發現金股利2.5元，現金配發率近八成，柯勝鐘稍早表示，獲利若走高，公司仍將維持一貫高配息政策，原則上會發放八成左右。

建新國際今日也公告之前發行的第一次無擔保轉換公司債已在今年2月3日到期，今日為換普通股基準日。這批可轉債發行總金額7億元，其中4億多未轉換，由公司還款，主要是因到期前股價為45.5元，而今天股價已升至52.3元。公司目前沒有再辦可轉債計畫。