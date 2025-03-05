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汐止供給量少「持續快速成交」　在地房仲帶路5大購屋熱區

▲▼ 汐止房市 。（圖／永慶提供）

▲汐止房市供給量稀少，在地房仲觀察，919打炒房後，汐止精華區物件釋出仍能快速成交。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

汐止房市供給量稀少，在地房仲觀察，919打炒房後，汐止精華區物件釋出仍能快速成交。此外，她也詳細介紹了汐止的5大購屋熱區，分別是行政中心商圈、國泰醫院商圈、社后金龍湖商圈、福德一路與福德二路商圈、樟樹商圈。

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永慶不動產汐止明峰加盟店東林美英表示，隨南港飛速發展，房市外溢效益明顯擴散，帶動僅1橋之隔的汐止，「汐止緊鄰南軟、內科，當地也有汐科園區、捷運建設題材等等，此外汐止周邊群山環繞，兼具遠離都市喧囂之感，房市指名度高。」

林美英表示：「雖然近年汐止房價漲不少，但仍與台北市有不小價差，加上交通方便，吸引許多首購族購屋，另外還有許多北市換屋族來汐止買房，從北市公寓換到汐止大樓，還會有剩餘一半的錢。」

林美英觀察：「919央行打炒房後，雖然汐止房市也呈現量縮，但成交價僅些微降低，長線來是看好，而目前市場待售案件還是少量，引此精華商圈的物件也都是很快速成交。」

▲▼ 汐止房市 。（圖／永慶提供）

▲林美英觀察，目前汐止房市待售案件還是少量。（圖／永慶提供）

接著，林美英介紹，汐止房市一共有5大熱區。首先是行政中心商圈，包含了區公所、運動中心、汐科火車站、新舊省道的加持，是非常成熟的商圈，又鄰近遠東科學園區、遠雄U-TOWN購物廣場，就業機會帶來了很多的人口進駐。

林美英觀察：「行政中心商圈附近只要有物件釋出，不論是大樓、華廈、公寓，幾乎都是秒殺成交，價格也居高不下，新建案成交占7字頭、逼近8字頭，中古大樓每坪則在55～65萬元，公寓部分也要價35～45萬元。」

第二是建成路國泰醫院商圈，林美英表示：「有點像是行政中心的退後一圈，每坪價差會低個3～5萬元，但鄰近中正市場、汐止車站、大同路省道，所以南來北往也非常的方便，中古大樓成交單價50～60萬元，公寓則為30～40萬元」

第三是社后市場金龍湖商圈，林美英表示：「此商圈比較像是文教區，沒有很多的高樓大廈，舊公寓比較多，環境上有著名的金龍湖、翠湖等登山步道，清晨跟黃昏是附近居民散步的好地方，中古屋每坪成交45～55萬元，公寓約35~45萬元。」

第四為福德一路、福德二路商圈，林美英指出：「該區高樓林立，住宅密度高，各式的房型都有，所以吸引了很多北市進來的年輕族群，但也因為住宅密度高，所以相對的會感覺較為擁擠雜亂，中古大樓每坪成交價抓在55～65萬元。」

第五是樟樹商圈。林美英說：「近年該區有幾個新建案交屋，讓整體街廓日趨完善，進出可經由大同路或康寧街，加上未來台鐵捷運化跟捷運汐東線在汐科站，約10幾分鐘的路程，未來發展看好，目前新案單價行情約60～70萬元，中古大樓45～55萬元，公寓則多在3字頭。」

▲▼ 汐止房市 。（圖／永慶提供）

▲林美英相當看好汐止房市發展。（圖／永慶提供）

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