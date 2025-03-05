做30K免洗筷工作　長輩勸「念碩士能翻身」！網搖頭：時代變了

▲長輩勸他去念碩士。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者施怡妏／綜合報導

多數長輩們都認為，有高學歷才會有好的未來，就有網友表示，沒車沒房，目前的工作是「免洗筷」職缺，月薪30K，勉強可以過日子，長輩勸他去唸碩士，拿到文憑之後，就可以有更多的工作機會，他不禁好奇「真的有用嗎？」對此，網友認為，「不是最佳途徑，是比較簡單的途徑」。

有網友在PTT發文，「長輩：讀書是底層翻身的最佳捷徑」，目前從事的工作屬於「免洗工作」，月薪約30K，勉強維持生計，未來發展似乎也不樂觀，「這輩子大概撿角」。228連假跟家庭聚餐，長輩勸他去念碩士，「出身不好沒關係，沒有富爸爸沒關係，不如再去唸個書」。

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長輩認為，雖然不一定能變有錢，但可以擁有比現在更多的機會，「但是你再繼續這樣打工，一輩子就真的是這樣了」。

貼文曝光，網友認為現在跟以前不一樣了，「時代不同，現在資訊變化太快」、「現在不適用，舉例看看YTR有需要讀書嗎」、「現今這個社會做詐騙比較快」、「台灣受薪階層除了科技業就那個死樣子，還不如發展副業」、「以前是，現在升學制度很難只靠讀書翻身」。

但多數人仍認為，讀書確實可以翻身，「理工碩可以翻身，可是要年輕」、「看科系啊，選未來出路薪資高的科系當然有可能」、「不考慮黑的，最穩能翻身的就是讀書啊」、「讀書讀越好的學校、有前景的科系、越好的成績，翻身機會才高」、「完全沒有家底的話，在台灣讀個四大電機碩，去一線廠當工程師，雖然沒有翻身，但至少經濟能力可以獲得一定程度的改善」、「讀書是翻身最簡單、成本最低的方法」。