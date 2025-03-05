大立光2月營收47.34億元年增近4成　估3月持平

台股ETF本月配息4檔「掛零」 2家首配也入列

台股ETF在三月配息大不同，有維持10%以上年化配息率，但也有縮水甚至不配息！根據公告，本月計有4檔公告「不予分配」，包括兆豐台灣電子成長高息等權重ETF（00943）、凱基優選台灣AI 50 ETF（00952）、FT臺灣永續高息（00961）、台新台灣AI優息動能（00962），其中00952與00962是上市以來首配息，卻繳不出成績單。

鄭貞茂偷吃人妻挨告 台新金證實：已辭投信董事長

記者巫彩蓮／台北報導 前金管會副主委、現任台新投信董事長鄭貞茂驚爆偷吃人妻，遭台北地院審理判25萬元，今（5）日台新金法說會總經理林維俊證實，鄭貞茂已經提出辭呈現，未來需要一些時間處理後續，由金控指派投信董事長，而且投信董事會也要調整。 鄭貞茂是國立臺灣大學經濟系畢業、美國威斯康辛大學麥迪遜分校經濟學碩士，曾擔任臺灣經濟研究院助理研究員、花旗（臺灣）銀行首席經濟學家、台灣金融研訓院院長、農業金庫公司總經理、金管會副主委、國發會副主委、陽明海運公司董事長等職務，2024年9月出任台新投信總經理。

台積電加碼投資美影響台就業？ 勞動部提1重點：人才不流失

台積電（2330）宣布砸千億美元加碼投資美國，外界擔憂變成美積電、放緩在台投資、對台灣就業市場造成影響，不過，台積電強調，在台灣投資計畫不變，勞動部也說，這也代表台積電未來幾年在台灣的徵才計畫仍會繼續，對本國勞工市場就不會有人才流失問題，詳細產業情況也會密切觀察。

快訊／前證交所總座林火燈癌逝 享壽75歲

福邦證（6026）今（5）日發布重大訊息，前證交所總經理、現任福邦證董事林火燈癌逝，享壽75歲。

家登去年全年EPS 12.32 元 營收獲利雙創新高

半導體設備大廠家登精密（3680）今日公佈2024年營運報告，集團合併營收為新台幣 65.45億元，與前一年同期成長29%；毛利率為 44%，與前一年度略為下降，主因適逢晶圓載具大量出貨年，家登及家碩產品組合皆有所改變所致，再加上集團快速擴張，子公司併入及建置初期產生相應費用，將於營運量能提升後有所改善。

台積電赴美投資考量 陸行之估：缺電也是原因之一

在台積電昨日宣布赴美投資3.3兆元後，知名半導體分析師陸行之今日發文表示，他認為台積電之所以擴大赴美，缺電應該也是考量之一。當然被美國政府壓迫、缺人工、缺土地也是其他原因。

台積電擴大對美投資！外資按讚「不影響獲利」 喊下跌買進

台積電宣布計劃在美國擴大投資1000億美元，以強化其在亞利桑那州的先進半導體製程產能，此舉獲得外資的正面評價，2家美系外資出具最新報告表示此決定「並不意外」，認為符合其先前的預期，並不會導致獲利進一步下滑，續給予「優於大盤」投資評等，且建議利用近期下跌買進。

大同等23年終配2.95元 盤中漲7.6%奪成交王

大同電機（2371）董事會決議每股擬配發現金股利2.95元，是睽違23年後首度發放股利，利多消息也激勵股價上漲，開盤僅7分鐘成交量達1.67萬張，超越台積電奪上市成交王，盤中漲幅逾7.6%至45.1元。

台積電千億美元投資 台經院：台灣高CP值、戲份仍重

台積電（2330）董事長魏哲家在美國總統川普面前承諾新增千億美元投資案，市場熱議台積電在台投資會遭遇排擠效應，「蓋一半的工廠不蓋了」不過專家認為，台積電赴美案仍埋伏筆，台灣勞工性價比（CP值）高，在全球半導體界戲份仍重，不必過度擔心。

華爾街2025年裁員！高盛減幅上看5% 大摩先砍近千人

美國華爾街2025年裁員一波波，大型金融業者高盛 (Goldman Sachs) 計劃在今年春季的年度績效評估過程中裁減3%至5%的員工，縮減近2千名人力；擁「大摩」封號的摩根大通（JPMorgan Chase, JPM）已先砍近千人。