「全球機械採購大會」交流熱絡　知名買主來台尋找合作夥伴

▲全球機械採購大會上買主與我商機交流熱絡。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部國際貿易署委託外貿協會執行的「2025年全球機械採購大會」於4日圓滿落幕，共有來自21個國家47家買主於「台北國際工具機展」期間齊聚台灣，與我117家機械業者洽談。

與會買主包括日本綜合機械製造龍頭住友重機械工業株式會社、韓國知名機床製造商DN Solution(前身為斗山機床)、西班牙前百大企業Juan Martin、以及全球領先的精密工具供應商EMUGE-FRANKEN集團旗下的Franken GmbH等知名企業。

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德國E商認為，雖然日本產品受惠於匯率優勢，台灣產品具高性價比，更傾向選擇價格合理的台灣廠商作為策略夥伴。另外該商過往長期與中國合作，但近年來因仿冒問題與市場競爭壓力，即使擁有技術優勢，業務上仍受到影響。因此，此行來台的主要目標是尋找更優質的合作夥伴，以協助製造汽車應用相關設備與工具，目前已有三家潛在合作對象。

韓國D商為全球前十大工具機品牌，此次來台的代表主要負責開發新的供應商，過去已有與台灣知名零組件業者有良好合作經驗，此次來台期望能找到更多合作夥伴。洽談後已對幾家我商感興趣，回國後將進一步與我商聯繫提供報價。

日本T商為射出成型機與壓鑄機知名製造商，受日本少子化影響，人力成本日益增加，積極尋找加工廠與零組件合作廠商，以降低生產成本，並提升供應鏈韌性。同時，因應美國川普關稅政策影響，T商也調整供應鏈布局，希望透過本次洽談，尋找合適臺灣供應商，確保穩定生產並提升競爭力。

另日本最大商用車零組件製造B商，其煞車碟片在日本市占率超過六成，主要客戶包含ISUZU、FUSO、HINO等大型車廠。本次來台尋找品質與日本一致，但價格更具競爭力的合作對象。

日商看準台日關係友好，且文化與溝通順暢，有助減少磨合期。對本次洽談之我商評價良好，將保持聯繫，請我商後續提供報價。本次5家日商皆肯定全球機械採購大會的辦理，認為透過此平台能加深國際買主與供應商的關係，期待未來能夠再參加。

西班牙前百大企業，工具機代理商Juan Martin表示，預先安排的面對面洽談可有效率細談所需採購商品，其中對本次安排的大光長榮讓她非常滿意，因其目前有客戶在尋找無心式磨床，本次洽談剛好可以符合需求，後續已約好再到攤位上近一步的了解。

我商則肯定此次活動邀集巴西及墨西哥買主，有助於開發更多新興市場商機，業者指出，雖新南向市場吸引眾多台廠布局，但受中國低價傾銷影響，台灣產品在東南亞發展受限，此次採購大會能提供多元市場選擇，實屬可貴。

除了洽談活動外，此次也精心策劃帶領買主走訪臺北指標性潮流地標西門町， 享用特色養生料理饗宴，並提供伴手禮鳳梨酥及購物折價券等大禮包，讓買主在展會後好吃好逛好買，深入體驗臺灣文化與市場活力。貿易署透過此活動規畫加強國際買主與臺灣的連結，進一步推動商機合作，鞏固臺灣工具機產業的全球競爭優勢。

外貿協會持續協助我業者鏈結國際市場，除了籌組臺灣館參加美國、新加坡、日本、德國指標機械展，亦將於4月擴大辦理「全球採購大會」，預計將有近百位機械買主來臺，有興趣參與洽談者，歡迎逕上採洽易網站報名。