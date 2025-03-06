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中菲行2月營收年增34％　AI需求穩、中國電商貨量放緩

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）公告2月營收，單月合併營收為21.38億元，年增34.3%，其中空運營收為13.09億元，年增40.8%，海運營收為7.12億元，年增26.3%；累計今年前2月合併營收為44.36億元，年增27%。

中菲行表示，2月空運市場AI及智慧運算相關產品需求保持穩定，亞洲地區市場仍然繁忙，運費保持穩定，但中國電商及轉運的運輸量，因美國關稅政策而有所放緩，運價因而下降。

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2月海運市場，亞洲地區市場因為中國加一政策的供應鏈移轉，需求穩定因而運價維持平穩，美國及歐洲的貨運需求則出現下降的趨勢，美國對中國進口產品加徵關稅的不確定因素，造成市場混亂，導致運費下降。

面對混亂的市場，中菲行執行長施振昇日前發表演講，討論主題為「從亞洲角度看川普關稅、外包及全球產業發展」，探討亞洲供應鏈格局的變化，以及實際貨物所有人在不斷變化的貿易環境中需要做好的準備。

同時，中菲行因能洞悉市場變化，提供多元產品滿足客戶需求，運用AI及流程自動化，提升生產力及優化服務效率，即便市場混亂，仍可為客戶解決問題及創造效益，因而獲得客戶大幅肯定，並透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，獲得相當的成效，因而營業額可以持續成長。

關鍵字： 中菲行營收空運海運川普

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