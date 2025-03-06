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先探／謝金河：台股從主流轉向非主流

圖／先探投資週刊 提供

三月三日清晨起來打開電視，螢幕上出現魏哲家董事長站在美國總統川普旁邊，身旁還有商務部長盧特尼克，這個畫面跳出來，我一時以為是ＡＩ假冒，仔細一看，原來是台積電宣布四年投資美國一○○○億美元，這個消息隨即成了台灣朝野政治人物及社會廣泛討論的議題，有人認為台積電終於把技術送到美國，真的變成美積電，有人認為台積電已經是世界級一等一企業，跨出台灣邁向全球，正是台積電「轉大人」必要的一步，大家各自有不同的看法。

文／謝金河

其實現在川普進入白宮，日本首相石破茂成為全球第二位見到川普的領袖，這一次石破茂到海湖莊園，送給川普的禮物就是日本投資一兆美元，同時還有ARM的孫正義宣示投資一○○○億美元。第一時間我就表示，台積電投資美國的金額一定不會少於ARM，如今這個千億美元投資大計畫終於端上來。對台積電來說，加碼投資美國，這是川普讓「美國再偉大」黃金年代重要的一步，台積電ＡＤＲ在美國掛牌，而且是全球前十大市值企業，台積電絕不可能逃得掉。

既然投資美國是不得不的選擇，或者是台灣要向美國交保護費，這個千億美元保護費由台灣來出，和由台積電來出，都有異曲同工之妙，但大家不要忘了，台積電的外資持股比率七三％，也就是這筆千億美元投資案，有將近四分之三的錢是外資幫忙買單的，這有何不可？再從另一個角度看，魏哲家進白宮，站在川普旁邊，全世界的企業領袖有幾個能這樣？

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台積電投資外資幫忙買單

台積電這次出手，有人擔心技術流失，其實企業生存有一定法則，這次台積電加碼美國三座晶圓廠、兩座先進封裝、一個研發中心，一方面台積電主要客戶幾乎在美國，在地供應很合理；另外，這次美國三座晶圓廠宣布，未來美國是三加三，台積電的南科十八廠以三與五奈米為主，寶山二○廠有四個二到一．四奈米，高雄二二廠有五個二到一．四奈米，規畫中的中科台中園區有四個二奈米廠，這些新奈米在台灣量產後才在美國建廠，時間落差約三年，台積電技術保護已做到滴水不漏的地步，不必擔心技術外流的問題。

為什麼川普這麼堅定台積電非到美國投資不可？這是地緣戰略中，美國與中國未來決戰一定在半導體，美國一定嚴格管制最先進製程晶片，台積電最尖端晶片最後一定得在美國生產，這也間接管制台積電晶片透過第三國之手流到中國手上，這次DeepSeek突襲美國，到今天為止，美國半導體產業鏈從Nvidia、AMD、AVGO到TSMC、ASML相關公司股價大跌，市值蒸發至二兆美元以上，Nvidia就蒸發近九○○○億美元，這個語言模型的ＡＩ戰爭好像一九四一年十二月七日日本偷襲珍珠港一般，美國的戰備會進一步升級。

台積電這次效應也引發更多漣漪，一個是半導體產業會更加堅壁清野，除了台積電加碼美國，美國可能更嚴密管制晶片，未來可能連成熟製程也會納管，民主陣營和極權陣營的晶片可能變成楚河漢界，那麼過去遭到中國成熟製程獵殺的晶圓代工，可能有久旱逢甘霖的機會。

聯電今年可望有表現空間

過去兩年，我不斷提醒大家成熟製程的半導體股不能投資，像力積電從九○元殺到十三．五元，反而是力晶投資的晶合集成股價一度漲到二九．七六人民幣，世界先進從一四八元跌到八五．二元，聯電從五八元跌到三九．七元，今年二月，這些成熟製程晶圓代工股股價都觸底，未來如果美國出手管制中國的中芯、華虹等，那麼這些股價跌慘的台灣成熟製程的晶圓代工股可能有翻轉的機會。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2342期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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