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中菲行今年前兩個月營收年增27%　面對供應鏈變局提供客戶多元產品

▲圖為中菲行CEO施振昇。（中菲行提供提供）

▲圖為中菲行執行長施振昇在TPM25年會上應邀以「從亞洲角度看川普關稅、外包及全球產業發展」為題，探討了亞洲供應鏈格局的變化與因應之道。（中菲行提供提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)今年2月自結集團營業額21.38億元，年增34.3%，累計1至2月集團營業額則為44.36億元，較去年同期成長27%。面對目前因關稅等問題產生的混亂局面，中菲行表示因為能夠洞悉市場變化，提供多元產品滿足客戶需求，運用人工智慧及流程自動化，提升生產力及優化服務效率，仍然可以為客戶解決問題及創造效益，獲得客戶大幅肯定。

該公司2月營收當中，其中空運營收13.09億元，佔集團營收61.0%，年增40.8%，海運營業額7.12億元，佔集團營收33.5%，年增26.3%，合同物流營業額1億1仟7佰萬元，佔整體集團營業額5.5%，較去年同期增加19.7%。今年前兩個月空運營收27.11億元，佔集團營收61.1%，年增29.6%，海運營收14.82億元，佔集團營收33.4%，年增25.1%，合同物流營業額2.43億元，佔集團營收5.5%，年增12.8%。

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2月空運市場，人工智慧及智慧運算相關產品需求保持穩定，亞洲地區市場仍然繁忙，運費保持穩定，但是中國電子商務和轉運的運輸量，因為美國關稅政策而有所放緩，運價因而下降。2月海運市場，亞洲地區市場因為中國加一政策的供應鏈移轉，需求穩定因而運價維持平穩，美國及歐洲的貨運需求則出現下降的趨勢，美國對中國進口產品加徵關稅的不確定因素，造成市場混亂，導致運費下降。

面對混亂的市場，3月2 - 5日於美國加州長堤舉辦的跨太平洋及全球集裝箱航運與物流社群的頂尖會議 S&P Global TPM25，邀請了中菲行執行長施振昇發表演講，討論主題為「從亞洲角度看川普關稅、外包及全球產業發展」，探討了亞洲供應鏈格局的變化，以及實際貨物所有人在不斷變化的貿易環境中需要做好的準備，獲得與會者好評。

中菲行指出，公司因為能夠洞悉市場變化，提供多元產品滿足客戶需求，運用人工智慧及流程自動化，提升生產力及優化服務效率，即便市場混亂，仍然可以為客戶解決問題及創造效益，因而獲得客戶大幅肯定，同時透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，獲得相當的成效，因而營業額可以持續成長。

關鍵字： 中菲行前兩個月營收年增27%供應鏈變局

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