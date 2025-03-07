SCFI連8黑！　美國線價格持續低迷恐影響合約

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

最新一期SCFI運價指數連續8周走跌，本周下跌78.99點或5.2％至1436.3，其中，歐洲線本周又再度走跌，美國線價格仍持續低迷，恐將影響4月合約簽約。

本周4大航線中，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌111美元或6.5％至1582美元；地中海線每TEU下跌77美元或3％至2517美元；美西線每FEU（40呎櫃）下跌191美元或7.7％至2291美元；美東線每FEU下跌179美元或5.1％至3329美元。

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業者表示，目前歐洲線每FEU（40呎櫃）價格約為2100美元，美西線價格落在1850美元至1950美元，美東線價格落在3200美元至3300美元。

業者指出，船公司想要在4月漲價，但如果價格持續低迷，合約就很難簽，目前美西的價格幾乎接近成本價。

不過，台驊控股總經理顏益財說，今年長約價格會調整，一定會漲價、比去年好，但可能因為大環境、川普政策而隨時變化，簽約時要有很多附加條件，未來簽約模式可能會只簽訂架構，也會調整為季度協商。

貨櫃三雄今日股價逆勢上漲，長榮（2603）收227元，上漲2.71％或6元；陽明（2609）收74.8元，上漲1.63％或1.2元；萬海（2615）收87.9元，上漲1.85％或1.6元。主要是因貨櫃三雄下周將陸續公布2024年財報及股利政策，加上美國政府擬對中國建造的船舶及中國航商運營的船徵收港口費，貨櫃三雄均為受限可望藉此受惠。