在朋友面前裝闊　私下卻「狂佔女友便宜」！她月開銷多6000傻眼

▲男友總是佔她便宜。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，跟男友並非AA制，是輪流付錢，不過男友對金錢的態度讓她越來越不舒服，對外送費斤斤計較，卻總是享受她的會員優惠，甚至輪到男友付錢時總說「這樣就好」，但輪到原PO付錢，男友就完全不手軟，讓她每個月額外支出約6000元，此外，男友還會在朋友面前裝闊，讓她很不解。

女網友在Dcard發文，男友剛開始極度排斥外送，認為「外送費120元很貴」，但自從去年底開始頻繁到她家吃飯後，態度卻大轉變，經常提議叫外送，並說「今天就吃貴一點的東西，反正很久沒吃」，兩人吃一餐都要800-1000元，「會員是我的帳號，所以每一餐付款的都是我」。

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她坦言，自己薪水比男友高，加上男友剛出社會，因此願意多付錢，但每個月的共同支出比男友高6000元，而且男友的態度讓她不舒服，漸漸感到心理不平衡，寧願自己煮也不想再叫外送，「叫外送他有時候都說要給我錢，結果最後都沒有」。

男友在朋友聚餐時總愛搶著請客，原PO理解需要做面子，但下一餐卻要原PO出錢，「我不知道這種人是怕自己已經沒啥朋友聚會了，所以不想要失去朋友嗎？然後覺得不會失去我？」她也提到，男友在超商或超市買東西時，輪到自己付錢時總是挑便宜的，但換她付款時，男友則會什麼都想買，導致每次花費都會相差300元左右，「他這樣算是有點貪嗎？」

貼文曝光，網友認為「這不是貪小便宜，是佔妳便宜」勸她快分手，「標準的得了便宜還賣乖」、「快分，跟我前任有異曲同工之妙，錢我付的，他卻把他的手機拿出來，跟店員說發票存他的載具」、「我前男友就是什麼都花我的錢，所以決定直接分手不當ATM」、「會有這種感覺就是因為他不夠互相，不是賺得多就該付出比較多」。