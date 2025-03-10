勞退自提爽領千萬？他試算投資ETF「多出55%價值」：別被誤導

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有民眾稱勞退長期自提6%，加上收益分紅，現在勞退帳戶中超過千萬元。對此，政大商學院副院長周冠男表示，每當市場好的時候，就會有這種勞退自提大賺的說法，便提醒「千萬不要被誤導」，比起聽信好聽的故事，更要相信數據。

周冠男在臉書指出，勞退基金的長期報酬率只有4.21%，但如果把錢拿出來自己投資指數ETF，一年可以有8%到9%的報酬。可能有人會說勞退自提可以節稅，「這沒有錯。但是等到你退休提領的時候仍然要繳稅，只是延遲繳稅而已。」

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他舉例，每年「稅前」投入1元，使用勞退的年報酬率4.21%計算，連續連續投資40年之後總金額約是99.868元。這是假設退休後最有利的狀態，提領也不用繳稅的情況。

但若投資指數ETF，以市場保守的年報酬8%計算，一樣是拿出1元，再假設課徵最不利的最高個人稅率40%，所以每年「稅後」投入0.6元，連續投資40年之後的總金額會是155.433元左右，仍舊比勞退自提多出55%的價值。

所以若該位民眾不要自提的話，退休金帳戶應該要至少超過1,500萬。「你要相信數據，不要聽信好聽的故事」，最後hashtag「#長期買進」。另外，他也強調，兩者比較雖然風險不一樣，但是是年輕人更要承擔風險，才會有比較高的報酬。

貼文引發討論，「勞退新制都是個人獨立帳戶，還不開放自選，根本是侵害人民財產權」、「現在才知道，退休提領的時候仍然要繳稅，只是延遲繳稅而已」、「我也是第一次知道原來勞退自提也有稅的問題」、「自開始工作以來，從來沒自提過。」