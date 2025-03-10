裕民2月營收9.78億元同期第3高　第4艘6.4萬噸節能散裝新船入列

▲裕民航運「裕展輪」命名接船典禮。（圖／裕民提供）



記者廖婕妤／台北報導

裕民航運（2606）今公告2月營收，單月合併營收為9.78億元，年減9.37％，寫同期第3高；累計今年前2月合併營收為21.85億元，年減14.98％。另裕民也宣布，委託新大洋造船建造4艘6.4萬載重噸極限靈便型（Ultramax）散裝貨輪，第4艘裕展輪（M.V. Asian Progress）今舉行命名接船儀式，該輪可節約5%至8%的燃油消耗，符合公司減碳路徑的長期目標。

裕民航運說明，裕展輪船長199.90公尺、船寬32.26公尺、載重噸6.4萬公噸，貫徹裕民堅持的節能環保理念，船舶效率設計指數（EEDI）更超前國際海事組織（IMO）的節能要求；亦獲得LNG-Ready船級符號，做為將來改裝成液化天然氣（LNG）燃料的準備，此將符合公司減碳路徑的長期目標，邁向更永續的航運發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

裕展輪採用Hempel X8高性能塗料，可有效減少生物附著及船體阻力，提升燃油效率，節約5%至8%的燃油消耗；安裝有裕民自行開發的船隊安全管理系統（FSM），能夠將船舶運行及氣象數據同步傳送回公司岸端分析與監控，進一步提升船舶能效、降低故障率及增加營運效率，此系統取得美國ABS等船級社之智能船舶認證，也獲得新加坡海事局海事安全大獎殊榮。

裕民航運指出，旗下目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Ultramax、水泥專用船、超大型油輪（VLCC）、超大型礦砂船（VLOC）等散裝貨船，另外亦擁有海洋風電人員運輸船（CTV）及液化天然氣運輸船（LNG Carrier）等多元化船舶類型，自有船隊加上合資及在建船舶，裕民船隊運力合計為80艘，總載重噸位約960萬噸。裕民海外設有新加坡、香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。