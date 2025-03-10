失言扯「唐氏症」挨轟　郭智輝鞠躬致歉：由衷表達最深歉意

▲經濟部長郭智輝失言鞠躬道歉。（圖／經濟部提供）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部長郭智輝日前接受廣播節目專訪時，以蒙古症（現稱唐氏症）來形容台積電（2330）若和英特爾合資一事，引發失言風波。郭智輝今（10）日鞠躬致歉，由衷表達最深歉意，強調一定會深刻的自我反省，日後發言會更加謹慎。

郭智輝7日接受寶島聯播網「寶島全世界」廣播節目主持人鄭弘儀專訪時，提及台積電與英特爾合資一事竟以「蒙古症」舉例，「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？這要有很大的決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險。」此話一出引發爭議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭智輝今表示，因為個人失言，做出不合適、錯誤的比喻，造成唐氏症病友及企業的困擾，影響行政團隊政務推動，由衷表達最深歉意。

郭智輝指出，行政院長卓榮泰一直要求從政人員與部會首長必須以人民為念、謹言慎行，對國會跟人民負責，我也一定會深刻的自我反省，日後發言會更加謹慎。

有關台積電擴大赴美投資行政流程，郭智輝鄭重澄清，總統賴清德和台積電董事長魏哲家在記者會已完整說明，政府與台積電一直以來都有密切聯繫，我在節目上說「沒有來跟政府說」，主要是指投資審查行政申請程序的部分，由於台積電還沒有正式作成投資決定，因此投會也還沒有收到正式的申請案。

此外，國民黨籍台北市議員鍾小平今上午到台北地檢署，告發行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝涉嫌外患、瀆職罪；郭智輝回應，不太清楚提告的理由和邏輯，這個邏輯上面有很大的差異，討論的部分都是國安層級在處理，經濟部執行我們自己的工作。