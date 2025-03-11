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電信三雄2月獲利出爐　中華電創九年同期新高、台灣大奪單月冠軍

記者蘇晟彥／綜合報導

電信三雄（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信） 10日公佈 2月獲利，中華電信營業淨利創下近九年同期新高、台灣大哥大則受惠於基站整合效益與營運效率提升，年增44%；遠傳電信受惠於5G滲透率穩定提升、合併亞太電信綜效，年成長率達10.0%。在EPS上，由台灣大0.42小勝中華電0.41，獲得單月獲利冠軍，而遠傳則為0.30居於第三。

▼台灣大EPS0.42小勝中華電0.41，成電信三雄2月獲利冠軍。（示意圖／達志影像）

▲▼台股,投資策略,投資人,散戶,財經,技術分析。（示意圖／達志影像）

中華電信受惠於數位轉型趨勢合併　營業淨利創下近九年同期新高
中華電信公司 10日公布114年2月自結合併營收為182.9億元，營業淨利為41.0億元，稅前淨利為41.4億元，歸屬於母公司業主之淨利為32.0億元，EBITDA為74.4億元，每股盈餘(EPS)達0.41元。中華電信表示，2月份營業淨利創下近九年同期新高，整體業務發展穩健，展現穩步成長的趨勢。

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中華電信表示，受惠於數位轉型趨勢，旗下固網寬頻業務表現亮眼，ARPU(每戶平均營收)於2月份首次突破800元，主要受到高速寬頻市場需求持續提升所帶動。其中，300Mbps以上的高速用戶數年增16.6%，進一步推動2月份固網寬頻業務營收年增2.6%，未來發展前景樂觀。

行動服務方面，2月份營收年增率亦達2.3%，成長動能主要來自5G客戶數持續增加，帶動行動月租服務營收穩步成長。同時，行動加值服務營收亦因行動月租客戶數擴大及影視平台訂閱數成長，實現雙位數年增率，成為重要的業務成長引擎。

台灣大年增44%！營收持續呈年增趨勢 EPS0.42成單月獲利王
台灣大哥大114年2月份行動服務營收持續呈年增趨勢，既有台灣大與台灣之星用戶之智慧型手機月租ARPU均較去年同期提升，月租用戶月退租率亦維持在歷史低點。在獲利方面，電信營業利益受惠於基站整合效益與營運效率提升，年增44%，表現亮眼。

114年2月份自結合併營收155.3億元，EBITDA為34.7億元，營業利益16.7億元，稅後淨利12.6億元，稅後EPS為0.42元，年增45%。114年自結累計前二個月合併營收319.9億元，EBITDA為70.6億元，營業利益34.5億元，年增14%，稅後淨利為24.2億元，年增25%，稅後EPS為0.80元，年增亦為25%。
 

遠傳電信受惠5G、遠亞合併！年成長率達10%

遠傳電信 10日公佈2025年2月份自結營利概況。受惠於5G滲透率穩定提升、合併亞太電信綜效，以及企業智慧資通訊業務、個人數位服務等營收成長亮眼， 2025年2月份合併總營收、合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）、稅後淨利等三項指標再創同期歷史新高，分別為新台幣85.69億元、31.33億元與10.73億元，年成長率分別為0.9%、6.7%與10.5%，延續穩健成長動能。2月份單月每股盈餘 （EPS）達新台幣0.30元。

累計至今年2月，遠傳財務績效表現優異，合併總營收、合併EBITDA及稅後淨利為新台幣172.27億元、62.53億元與21.44億元，累計每股盈餘(EPS)為新台幣0.59元，年成長率達10.0%，成長亮眼。

遠傳2月份行動通訊業務穩健成長，月租型用戶5G滲透率攀升至43.8%，持續穩居業界第一。月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）年成長率達2.2%，達成自遠亞合併以來，連續第2個月正成長，並穩居業界之冠，帶動整體行動服務營收年成長率達1.7%，為50.66億元，繳出自2021年3月以來連續48個月正成長的佳績。

關鍵字： 電信三雄

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