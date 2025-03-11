捷迅擬配息4.5元、殖利率逾5％　今年前2月營收寫新高

▲捷迅總經理孫鋼銀。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

國際貨攬業者捷迅（2643）今公告2024年財報，全年合併營收為52.59億元，年增26.19％，稅後淨利為2.13億元，年減8.93％，EPS為6.11元，擬配發每股4.5元現金股利，以今盤中高點81.1元計，殖利率約5.5％。

捷迅2月合併營收為6.11億元，年增102.6％；累計今年前2月合併營收為11.82億元，年增79.72％，單月及累計營收都寫歷史新高。

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捷迅表示，業績成長並非短期受關稅貿易戰及國際經貿問題影響下的出貨潮，而是各項營運項目及國內外各據點的同仁陸續斬獲新生意，因長期得到舊有客戶的肯定支持下穩定續約合作，加上去年多項海外佈局及東南亞拓點、併購等綜和效應所成就這番成績。

捷迅指出，今年持續推動更多元物流的服務，陸續獲得AI伺服器、電動車、電競遊戲、網通及消費型電子、電商、冷鏈物流等不同領域的客戶族群訂單，看望今年公司營運狀況將呈現穩定性成長。

捷迅也說，今年全球因面臨美國多項加徵關稅等不確定政策干擾下，可能帶來美國經濟停滯性通膨，進而影響大宗物資於國際間運送量能的減少及趨緩，終端客戶因消費能力縮減下，使得買方市場採取較為保守的下單方式，以便觀望未來的經貿走勢及改變。