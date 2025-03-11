快訊／台股收盤大跌388.06點　台積電跌27元至971

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（11日）開低走低，加權指數終場大跌388.06點，以22071.09點作收，跌幅1.73％，成交量4096.39億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌333.09點開出，指數開低走低，盤中最高達22140.39點，最低21769.57點，終場收在22071.09點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌27元來到971元，跌幅2.71％；鴻海（2317）下跌3.5元至168.5元；聯發科（2454）下跌10元至1385元；廣達（2382）下跌6.5元來到254.5元；長榮（2603）上漲2元至226.5元。
今天漲幅前5名個股為弘憶股（3312）上漲5.6元，漲幅9.96％；牧德（3563）上漲50元，漲幅9.96％；樂事綠能（1529）上漲2.45元，漲幅9.94％；安馳（3528）上漲6.7元，漲幅9.9％；藍天（2362）上漲3.05元，漲幅6.4％。
跌幅前5名個股則為和椿（6215）下跌10.5元，跌幅10％；皇昌（2543）下跌10.5元，跌幅9.95％；永道-KY（6863）下跌25.5元，跌幅9.83％；永崴投控（3712）下跌6元，跌幅9.77％；迎廣（6117）下跌9.1元，跌幅9.01％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|弘憶股（3312）
|61.8
|▲5.6
|▲9.96％
|牧德（3563）
|552.0
|▲50.0
|▲9.96％
|樂事綠能（1529）
|27.1
|▲2.45
|▲9.94％
|安馳（3528）
|74.4
|▲6.7
|▲9.9％
|藍天（2362）
|50.7
|▲3.05
|▲6.4％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|和椿（6215）
|94.5
|▼10.5
|▼10.0％
|皇昌（2543）
|95.0
|▼10.5
|▼9.95％
|永道-KY（6863）
|234.0
|▼25.5
|▼9.83％
|永崴投控（3712）
|55.4
|▼6.0
|▼9.77％
|迎廣（6117）
|91.9
|▼9.1
|▼9.01％
資料來源：證交所
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