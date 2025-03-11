快訊／台股收盤大跌388.06點　台積電跌27元至971

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（11日）開低走低，加權指數終場大跌388.06點，以22071.09點作收，跌幅1.73％，成交量4096.39億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌333.09點開出，指數開低走低，盤中最高達22140.39點，最低21769.57點，終場收在22071.09點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌27元來到971元，跌幅2.71％；鴻海（2317）下跌3.5元至168.5元；聯發科（2454）下跌10元至1385元；廣達（2382）下跌6.5元來到254.5元；長榮（2603）上漲2元至226.5元。

今天漲幅前5名個股為弘憶股（3312）上漲5.6元，漲幅9.96％；牧德（3563）上漲50元，漲幅9.96％；樂事綠能（1529）上漲2.45元，漲幅9.94％；安馳（3528）上漲6.7元，漲幅9.9％；藍天（2362）上漲3.05元，漲幅6.4％。

跌幅前5名個股則為和椿（6215）下跌10.5元，跌幅10％；皇昌（2543）下跌10.5元，跌幅9.95％；永道-KY（6863）下跌25.5元，跌幅9.83％；永崴投控（3712）下跌6元，跌幅9.77％；迎廣（6117）下跌9.1元，跌幅9.01％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 弘憶股（3312） 61.8 ▲5.6 ▲9.96％ 牧德（3563） 552.0 ▲50.0 ▲9.96％ 樂事綠能（1529） 27.1 ▲2.45 ▲9.94％ 安馳（3528） 74.4 ▲6.7 ▲9.9％ 藍天（2362） 50.7 ▲3.05 ▲6.4％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 和椿（6215） 94.5 ▼10.5 ▼10.0％ 皇昌（2543） 95.0 ▼10.5 ▼9.95％ 永道-KY（6863） 234.0 ▼25.5 ▼9.83％ 永崴投控（3712） 55.4 ▼6.0 ▼9.77％ 迎廣（6117） 91.9 ▼9.1 ▼9.01％

資料來源：證交所