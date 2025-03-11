萬海去年每股賺16.89元　擬配息3.5元、殖利率4％

▲萬海航運。（圖／萬海提供）



記者廖婕妤／台北報導

萬海航運（2615）今董事會通過2024年度財報，全年合併營收為1617.99億元，年增61.44%；稅後淨利為474.09億元，EPS為16.89元，營收及獲利均創史上第3高；董事會也決議擬配發每股3.5元現金股利，配發率僅20.7％，以今收盤價85.7元計，殖利率約4％。

萬海去年Q4單季稅前淨利為180.35億，稅後淨利為127.86億，EPS為4.55元，主要是受惠於運價較去年同期有所增長、公司船舶調度得宜及匯兌利益對獲利有所挹注。

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萬海表示，今年有3艘1.3萬TEUs新造船舶將下水運營，並規劃持續淘汰老舊船舶及退租高價租船提升競爭力，以優化船舶運行效率，並積極回應各界對於航運業對ESG節能減排的期待。

萬海指出，2026年至2030年公司預計接收新造船共30艘，包括2艘7,000 TEUs、16艘8,000 TEUs、4艘8,700 TEUs 、8艘16,000 TEUs，共計新增運力30.5萬TEUs，顯示公司仍持續看好長期航運市場需求。

展望今年上半年，市場持續受美國關稅政策不確定性、俄烏及中東地緣政治與紅海通行仍有風險等因素影響；各國貿易政策不確定性，持續影響各國及區域間的進出口狀況。公司將實時檢視個別市場需求變化來因應調整航線及船舶布局，以優化公司經營成果。