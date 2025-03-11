榮運大瘦身！現金減資+配息　股東每股可拿6.3元

▲榮運總經理林振芳。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

榮運（2607）今（11）日下午召開重訊記者會，總經理兼發言人林振芳說明，公司獲利穩定且營運資金充足，決議辦理現金減資，每股將退還股東現金新台幣5元，另董事會也決議配息1.3元，等於股東每股可拿回6.3元。考量未來資本支出及投資計劃才規劃減資，減資後股本縮小、每股盈餘跟淨值可以增加，也有助於提升獲利，對於今年營運展望正向看待。

榮運2024年合併營收為212.47億元，稅後淨利為27.77億元，EPS為2.6元，董事會決議擬配發每股1.3元現金股利，配發率為50％，以今收盤價30.1元計，現金殖利率約4.3％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林振芳表示，為調整資本結構及提升股東權益，今董事會決議辦理現金減資，減資幅度為50％，減資金額約新台幣53.36億元，銷除股份約5.336億股，每股將退還股東現金新台幣5元，減資後實收資本額約新台幣53.36億元。本次現金減資案將提請股東常會決議通過，並於陳請主管機關核准後，訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜。

林振芳指出，截至2024年12月31日止之保留盈餘達新台幣150.48億元，可運用資金上升至新台幣41.38億元，負債比率亦下降至17.89%，公司整體財務結構健全且資金充足。

林振芳也說，在保留盈餘及可運用資金充足的前提下，辦理現金減資退還股東股款可減少公司流通在外股數，提高每股盈餘及每股淨值，調整資本結構，提升股東權益報酬率。

林振芳說，預估今年下半年可運用資金於海外子公司資金匯回後，可達新台幣70億元，足以支應減資所需資金，故本次辦理現金減資並不影響公司財務、業務正常運作及未來的營運擴展與投資計畫，且可優化公司資本結構。