中菲行去年EPS6.78元、股利5.2元　配息率76.7%、殖利率達6.3%

▲中菲行配息率高達76.7%。（圖／中菲行提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流今(12)日董事會經會計師查核簽證113年度合併財務報告，113年度集團營業額為289.47億元，較去年度增加31.3%，稅後淨利為9.55億元，較去年度減少6.7%，EPS為6.78元，較去年度下降6.3%，董事會同時通過盈餘分配議案，每股將分配現金股利5.2元，配息率為76.7%，以昨天收盤價82.5元計算，現金殖利率達6.3%。

中菲行指出，113年國際運輸物流市場充滿挑戰，俄烏戰爭、紅海危機、伊朗及以色列的衝突，不但影響區域穩定，也造成運價的波動及上揚，對於航空公司及船公司航線的安排及貨物的承載產生巨大的影響，也造成困難，面對這些世局的變動及多變的市場，挑戰倍增、經營風險亦倍增。

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然而中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台提供了虛實並進、無往弗屆的專業服務，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局，長期建立的超過150個實體通路的競爭力發揮了功效，同時中菲行致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus SystemR)，提供國際物流價值鏈的服務，加上以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務，為客戶解決問題及創造效益，因而獲得客戶大幅肯定。

公司並透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，在113年充滿挑戰的國際運輸物流市場，雖然受到運價成本的波動及上揚的影響，仍能達到相當的獲利。

除了強化營業獲利能力，中菲行長期以來重視客戶的品質，慎重的篩選優質的客戶，確實做好應收帳款的管控，藉由優良的財務管理能力，致力於維護優質財務結構，113年12月底的流動比率達2.68，大幅優於同業一般水平，呈現極為優異的流動性及償債能力，同時固定資產只佔股東權益或淨值8.7%，充分表現了輕資產物流服務業者的靈活及彈性，而負債總額只佔總資產的33.4%， 顯示極為健康、穩健的財務結構。

展望未來，雖然國際運輸物流市場因為美國關稅政策、俄烏戰爭、紅海危機及中東衝突等因素依然充滿挑戰，然而中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力將持續發揮功效，以明確的市場定位，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，並透過數位轉型、以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務品質，必將持續創造獲利。