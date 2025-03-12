央行送立院報告沒提「第8波管制」　業界：很難鬆一口氣

▲央行總裁楊金龍赴立法院財委會備詢。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中央銀行總裁楊金龍明（13）日將赴立法院財委會展開業務報告，會前預先遞交立法院的書面報告未再提及「第8波房市管制」，為下周四央行理監事會政策是否進一步打房預留伏筆。對此信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行書面上沒有第8波，但隱藏版管制「全場緊迫盯人」，很難鬆一口氣。

央行在今日出爐的業務報告中表示，多數銀行均達成「不動產貸款具體量化改善方案」自訂控管目標，且信用管制措施三個目的之成效，均逐漸顯現，而央行會朝道德勸說、加強辦理專案檢及持續檢視不動產貸款情形做為未來精進方向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

央行表示，2024年9月第七度調整信用管制規範內容，其目的有三：1、降低民眾強烈的房價上漲預期心理；2、將投機需求的貸款資金釋出，優先轉予無自用住宅者購屋貸款；3、改善信用資源過度集中不動產貸款情形，多數銀行均達成「不動產貸款具體量化改善方案」自訂控管目標，少數未達目標之銀行，也請其說明原因及改善方案。

央行指出，信用管制措施三個目的，包括房市投機需求減少，交易量縮，價格漲勢收斂，民眾看漲房價預期心理趨緩，無自用住宅者購屋貸款比率上升，不動產貸款集中度及不動產貸款增幅均趨降，成效均逐漸顯現。

央行積極透過專案金檢督促金融機構落實本行不動產貸款規範，以督促金融機構落實遵循本行規範；2021年至本年2月底止，專案金檢次數共計170次。

至於美國總統川普帶來的經濟衝擊，央行表示，川普於首次任期(川普1.0)落實「美國優先」的理念，保護主義興起，並於2018年發動美中貿易戰。惟川普1.0政策效果未達預期，今年川普續任總統(川普2.0)，擴大關稅政策力道，進一步加劇保護主義，以強化美國自主生產能力，並防堵部分國家繞道取得優惠。

央行表示，為避免因關稅差異影響出口競爭力，另為避免供應鏈轉移減損本國成長潛力，主要經濟體對川普2.0政策之主要因應措施包含：報復措施、雙邊協商、購買美國商品、增加對美投資。