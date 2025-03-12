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台灣鋼聯擬配息6元　看今年穩定成長

▲台灣鋼聯總經理林才翔。（圖／台灣鋼聯提供）

▲台灣鋼聯總經理林才翔。（圖／台灣鋼聯提供）

記者廖婕妤／台北報導

台灣鋼聯（6581）今召開法說會，總經理林才翔指出，今年預計氧化鋅業務將保持穩定，目前的氧化鋅量皆已完售，隨著鋅礦供應的逐步回升，全球鋅市場的需求預計將持續增長，公司未來營收增長帶來正面影響。

台灣鋼聯公布2024年度財報，全年合併營收為23.78億，年增17％；稅後淨利為8.31億，年增65％；EPS為7.47元，董事會決議擬配發現金股利每股6元。

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林才翔表示，公司不僅在氧化鋅市場取得佳績，其廢棄物再利用業務亦維持強勁動能，其他廢棄物業務目前與公民營焚化廠與科技廠合作，積極申請許可，加強在具熱值廢棄物及水洗後焚化飛灰再利用方面的業務發展，預期可增加公司收受的廢棄物種類及數量，不僅有效提升營收，也符合環保政策要求，目前已有多樣廢棄物已達環評核可上限，預計於今年3月提出申請，擴大多項廢棄物核可量。

此外，子公司台鋼資源亦積極發展安定化業務，去年安定化製程處理量已達17萬噸，並將安定化後產品應用延伸至混凝土市場。依據規劃，今年混凝土銷售目標較去年度增加，未來將持續推廣無水泥低碳CLSM，以生產100%循環資源為材料，以無水泥低碳CLSM技術做為未來發展亮點，展現公司在綠色建材市場的創新實力。

展望今年，林才翔表示，國內鋼鐵業有望於科技需求及相關政策支持下穩定成長，國內鋼鐵業景氣佳將有助於台灣鋼聯集塵灰、氧化鋅、爐碴及混凝土業務；公司不僅著眼於廢棄物資源化，同時積極推動綠色能源轉型，今年將展開第2期屋頂太陽能建置計畫，建置面積擴展至子公司台鋼資源，預計新增容量達3,831KW，預期於2026年底前完成設置並發電。面臨碳費徵收及電力成本增加，此舉不僅有助於生產綠電、節能減碳，更體現出公司於綠色轉型上的布局。

林才翔指出，台灣鋼聯亦將持續拓展新廢棄物業務，目前建置中的龍井水洗廠未來將提供本廠產品氧化鋅及焚化廠焚化飛灰水洗服務及再利用服務，提供具有經濟效益及循環再利用的環保最佳途徑，預計於2027年正式營運。

關鍵字： 台灣鋼聯財報綠色建材廢棄物業務氧化鋅

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