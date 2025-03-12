國泰金估今年台灣GDP 2.8%　央行上半年利率政策不變

▲國泰台大產學團隊估，今年台灣GDP2.8%。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣受惠AI趨勢，半導體、電子零組件相關產業因需求量產，成長動能應可帶動投資持續復甦。然而，全球貿易戰風險升溫，廠商考量關稅而調整投資布局，企業投資或受影響，民間消費亦可能受股市波動而承壓，因前述正負因素相抵，國泰金與台大產學團隊維持，2025年台灣經濟成長率預測值2.8%不變，預測區間下界由原來1.6%，微幅上修至1.8%。

AI趨勢帶動產業發展，搭配短期搶出口效應支撐，使今年上半年的台灣經濟成長動能穩定，國泰金與台大產學團隊研判第二季經濟氣候維持「陰天」，出現機率皆達70%以上，惟進入下半年，全球貿易戰對投資與消費之負面影響可能逐步顯現，景氣面臨放緩風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國泰金與台大產學團隊預估，上半年台灣央行將維持利率不變，第二季金融情勢將持續在「趨向寬鬆」區間內；川普關稅與裁員政策引發景氣擔憂，拖累近期美國金融情勢指數自高點回落，轉緊壓力上升。

國泰金與台大產學團隊研判，貿易戰、美歐增加財政支出推升後續通膨不確定性，主要央行暫緩降息，加上國內景氣、通膨目前相對穩定，預估上半年台灣央行將維持利率不變。

今年第一季金融市場波動加大，惟目前水準值與去年底相去不遠，使得金融情勢指數大致仍波動於「趨向寬鬆」區間，展望第二季，國泰金與台大產學團隊認為，市場持續關注「川普 2.0」政策進展，金融市場波動性高，惟資金面仍屬充沛，金融情勢指數將維持在「趨向寬鬆」區間內。

影響2025年台灣經濟成長的主要因素：川普關稅政策導致全球貿易戰風險升溫，影響全球需求前景；Fed降息時點延後及降幅縮小，壓抑全球投資及消費需求；中國政策刺激、消費信心及房市動向，是否能支撐復甦動能仍待觀察；央行限貸令可能衝擊房市動能，若房貸利率走升，可能進一步壓抑國內需求； AI以及機器人應用帶動科技業投資及產業升級轉型。

