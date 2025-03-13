台塑善待33萬股民！去年首見虧損 仍擬配0.5元

台塑（1301）今董事會通過2024年財報，全年合併營收為2000.4億元，稅後虧損12.31億元，EPS為-0.19元，為史上首次虧損，不過董事會不虧待股東，決議擬配發每股0.5元現金股利；據統計，台塑目前共有逾33萬名股東。

永豐金去年每股賺1.75元 總座：現金、股票發放皆優於去年

永豐金（2890）今（13）日召開2024年第四季法說會，過去三年策略執行有成，2024年永豐金稅後淨利222.3億元，年成長12.5%，續創歷史新高，每股稅後盈餘為1.75元，總經理朱士廷於會前記者會指出，2025年所發現金股息、股票股利都會比2024年來得高。

潤泰雙雄配息太小氣！爆失望性賣壓 股民「用腳投票」一檔殺跌停

潤泰集團旗下潤泰新（9945）、潤泰全（2915）公布財報，2024年雙雙大賺超過百億元，潤泰新全年EPS較前年翻逾一倍至6.07元，每股配發股價1.1元，潤泰全EPS大增至13元，每股配息2.5元，兩家公司股息配發率卻不到2成，引爆失望性賣壓，今（13）日潤泰新一度打落38.7元跌停價位，潤泰全大跌逾6%，最低跌至63.1元，摔至2024年5月以來低點。

台塑新智能全台最大彰濱電芯廠完工量產 力拚今年損益兩平

台塑（1301）集團旗下台塑新智能，投資上百億元打造彰濱工業區台塑尖端能源2.1GWh電芯及模組廠，正式完工量產，目前已接獲大規模儲能系統訂單，訂單能見度看到明年上半年，也將陸續出貨電動車用電芯，力拚今年達到損益兩平。

台積電、輝達爆聯手救英特爾 郭明錤：難度高

台積電（2330）日前宣布千億美元（折合3.3兆新台幣）加碼投資美國，接著又傳出台積電向輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）提議成立一家合資企業以接手經營英特爾（Intel）晶圓代工部門，引發各界關注。天風國際證券分析師郭明錤表示，認為傳言離實行尚遠，且執行難度高，並非目前基本面的研究重點。

紅海危機再起 貨櫃三雄勁揚、陽明漲逾4％

紅海危機捲土重來，胡塞組織宣布將重啟攻擊行動，鎖定經過紅海海域的以色列船舶，恐將再度掀起貨櫃運價漲價潮，貨櫃三雄今（13）日股價開高，其中陽明（2609）挾帶配息高殖利率話題，早盤漲逾4％，長榮（2603）及萬海（2615）也漲近2％。

陳立武睽違7個月重返英特爾 去年閃辭3大理由曝光

英特爾（Intel）董事會於美國時間（12）日宣布，將任命前董事陳立武為第4任執行長，該任命將於3月18日生效。有趣的是，被視為Intel「救世主」的陳立武去年8月以3大理由閃辭該公司董事，當時Inel一度承受「沒救了」的評價。

台銀又躺槍！央行揪違規房貸 挨罰百萬

台銀連日遭到主管機關裁罰！金管會12日才為前行員涉詐開出2200萬元大罰單，台銀今（13）日再公告，收到中央銀行百萬元罰單，理由是自然人住宅貸款授信案違規。

算得神準！4個月前就算出陽明EPS約18元 員工紅利約8個月

去年11月19日，有海運界高層估算陽明海運(2609)去年全年EPS約18元，依照陽明的員工紅利(員工酬勞)分配辦法，可領到約8個月紅利，加上年終獎金12個月與固定獎金1個月，合計共21個月。昨(12)日陽明公布去年EPS18.38元，董事會也通過稅前獲利1%發放員工紅利，平均每人可領到的員工紅利約8個月，累計疫情之後陽明員工共領約104個月年終獎金與紅利。

揚秦新品牌+1！引進馬來西亞「檳城煎蕊」 炸雞大師擬進軍美國

揚秦（2755）今（13）日舉行法說會，總經理林麗玲指出，去年營運繳出三率三升佳績，今年也將持續展店擴大市佔率，旗下主力品牌「麥味登」將發展智能店型，「炸雞大獅」持續拓展海內外市場，並評估前進美國展店，火鍋品牌「涮金鍋」預計展店8家；此外，將引進馬來西亞80年知名餐飲品牌「檳城煎蕊」來台，預計Q3於台北百貨商圈開出首店，挹注營運動能。