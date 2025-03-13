台塑善待33萬股民！去年首見虧損　仍擬配0.5元

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
台塑（1301）今董事會通過2024年財報，全年合併營收為2000.4億元，稅後虧損12.31億元，EPS為-0.19元，為史上首次虧損，不過董事會不虧待股東，決議擬配發每股0.5元現金股利；據統計，台塑目前共有逾33萬名股東。
台塑去年是史上首次虧損，主要是受到中國房市持續低迷、內需不振，經濟復甦力道不如預期，加上同業新增產能持續開出，市場供給增加，拉低石化產品價格。
針對今年展望，Q1適逢農曆春節長假下游客戶停工，出貨天數較少，但春節過後下游加工廠開始回補庫存，且步入季節性需求旺季，需求增加，加上部分石化產品行情上漲；此外，歲修廠數比去年Q4減少，開工率提高，因此，預期Q4營業額與去年Q4相當。
台塑指出，Q2步入亞洲石化廠密集歲修期及塑料傳統需求旺季，部分石化產品價格看漲，加上本公司Q2開工率高於Q1，產銷量增加，因此，預期Q2營業額與本業營運可望優於Q1；不過，國際市場充滿不確定性，仍須關注川普是否如期實施對等關稅，其對國際市場的影響，中國兩會提出刺激經濟政策，是否落實提振內需，以及俄烏戰爭是否結束帶動重建需求，將適時調整銷售地區，提升公司營運績效。
讀者迴響