航港局強化航安　辦理布袋港航安講習、客船緊急應變演練

▲航港局辦理「114年度布袋商港航行安全講習」參與航商及船員大合照。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局今(13)日辦理「114年度布袋商港航行安全講習」，邀請布袋商港在港航商13家及其船員50餘人，透過專家學者及港務公司共同授課，以提升航行安全專業知識及建立船舶安全觀念。另考慮嘉義布袋至澎湖客船航線每年航季旅客高達60萬人次以上，為強化航行安全，今日也辦理「114年布袋商港客船緊急應變演練」。

布袋商港具特殊海氣象，夏季常受西南氣流影響，初次進港貨船或新更換之船員較不熟悉布袋港水域船舶操船特性，爰針對布袋商港客船及貨船之航商及船員，加強辦理航行安全教育訓練，俾利航商及船員了解布袋港水文特性及各項航行安全管制措施，以落實船舶安全管理。

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本次講習邀請高雄科技大學航運技術系李江作講師講授航行安全管理基本認知、船舶安全與應急管理、航行前的準備工作、航程中的操作等；高雄港務分公司講師吳偵猷說明布袋商港VTS管制措施相關規定、航道水域及助航標誌及管制重點宣導等。

航港局表示，本次講習由外部專家及港務公司從各方面深入淺出講授，提升布袋港航商及船員的安全專業知能，在面對船上各種可能發生的安全風險下，能有效應對，以降低意外事故發生機率，共同確保布袋港之航行安全。

▲緊急應變演練後航港局南部航務中心專門委員吳玉玲及中國驗船中心處長吳金翰講評。（圖／航港局提供）

在「114年布袋商港客船緊急應變演練」部分，本次演練由百麗航運所屬之「雲豹」高速客船進行消防滅火、撤離程序、協助身心障礙者逃生、群眾管理及聯防互助救援等各項演練。

百麗公司事前的應變整備齊全，演練過程真實逼真，全體船員熟稔各項演練項目之操作，展現面對客船緊急狀況發生時之整備、應變及復原措施等能力。航港局同時邀集多家布袋至澎湖航線客船航商、台灣港務公司高雄港務分公司、高雄港務警察總隊、海巡署布袋商港安檢所及嘉義縣消防局等單位一同參與，本次演練獲得各單位的肯定，並針對演練過程提供改善精進建議。

航港局表示，嘉義布袋至澎湖客船航線旅客人次逐年增加，航港局為確保人船航行安全，每年均會擇一客船辦理「布袋商港客船緊急應變演練」，本次演練有助於提升客船航行安全及船員緊急應變能力，讓旅客的生命財產，獲得更多的安全保障。