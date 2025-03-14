快訊／台積電持平至965　台股上漲逾80點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（14日）以21986.81點開出，指數上漲25.13點，漲幅0.11％，指數微增走高，上漲逾80點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到965元；鴻海（2317）上漲0.5元至168.5元；聯發科（2454）上漲10元至1400元；廣達（2382）上漲1.5元來到259元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌537.36點或1.3％，收在40813.57點；標準普爾500指數下跌77.78點或1.39％，收5521.52點；那斯達克指數下跌345.44點或1.96％，收在17303.01點；費城半導體指數下跌27.78點或0.62％，收4453.24點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 40813.57 ▼537.36 ▼1.3% S&P500 5521.52 ▼77.78 ▼1.39% NASDAQ 17303.01 ▼345.44 ▼1.96% 費城半導體指數 4453.24 ▼27.78 ▼0.62%

資料來源：證交所