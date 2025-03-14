快訊／台積電持平至965　台股上漲逾80點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（14日）以21986.81點開出，指數上漲25.13點，漲幅0.11％，指數微增走高，上漲逾80點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到965元；鴻海（2317）上漲0.5元至168.5元；聯發科（2454）上漲10元至1400元；廣達（2382）上漲1.5元來到259元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌537.36點或1.3％，收在40813.57點；標準普爾500指數下跌77.78點或1.39％，收5521.52點；那斯達克指數下跌345.44點或1.96％，收在17303.01點；費城半導體指數下跌27.78點或0.62％，收4453.24點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|40813.57
|▼537.36
|▼1.3%
|S&P500
|5521.52
|▼77.78
|▼1.39%
|NASDAQ
|17303.01
|▼345.44
|▼1.96%
|費城半導體指數
|4453.24
|▼27.78
|▼0.62%
資料來源：證交所
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