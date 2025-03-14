最新DHL貿易全覽圖集：為免通膨飆升　川普諸多關稅威脅可能調整

▲DHL貿易全覽圖集估美國政策變動全球貿易仍將成長，只是會放緩。（圖／DHL提供）

記者張佩芬／台北報導

DHL與紐約大學史登商學院今(14)日公布最新DHL貿易全覽圖集(DHL Trade Atlas 2025)。報告中指出，為避免國內通膨飆升，川普提出的諸多關稅威脅可能與最初提議有所不同，又或者延遲實施；即使全面實施關稅措施，並引發報復，全球貿易未來五年內仍將持續成長，惟成長速度將大幅放緩。

這份報告檢視200個國家的國際貨物貿易流，提供貨物貿易的重大趨勢與展望，台灣整體排名全球第19名。整體貿易表現上，東南亞及南亞地區領先其他地區，持續快速成長。

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DHL國際快遞亞太區執行長李植興表示：「展望亞洲貿易的未來，即使面臨近期政經局勢的干擾，貿易成長仍維持驚人的彈性。供應鏈的多元化重塑商業格局，亞洲在全球經貿市場已扮演關鍵角色。然而，我們必須審慎看待充滿希望的前景，體認到全球商業環境的不確定性。企業必須在策略上保持創新，並積極主動尋找新的成長途徑。」

根據最新報告，從2024年到2029年，全球貨物貿易量將以3.1%的複合年成長率成長。此數字與GDP成長大致相符，且與過去十年相比，貿易成長速度略有加速。即使美國新政府全面實施關稅措施，並引發其他國家進行報復性措施，全球貿易預計在未來五年內仍將持續成長，惟成長速度將大幅放緩。

DHL國際快遞全球總裁 John Pearson 表示：「全球已發展跟新興經濟體系的貿易成長潛力都相當可觀。令人印象深刻的是，從2008年金融危機、新冠疫情到關稅及地緣政治衝突，國際貿易成功抵禦了所有可想像的挑戰。在現今的全球經貿環境下，DHL可以在成本和風險之間建立平衡，協助客戶重新評估供應鏈，確保持續提供高效安全的物流服務。」

從2024到2029年間，印度、越南、印尼和菲律賓預計將在貿易成長速度和規模躋身前30名。根據報告，印度將為貿易絕對成長率第三大的國家，佔全球新增貿易的6%，僅次於中國的12%和美國10%。預計貿易成長幅度最大的國家多分佈於亞洲、歐洲和北美，而貿易成長最快的國家還包括非洲和拉丁美洲的幾個國家。

在世界主要區域中， 2024至2029年貿易量成長最快的地區為南亞和中亞、撒哈拉以南非洲和東盟國家，其複合成長率維持在5%到6%之間。預計所有其他地區都將以2%至4%的速度穩定成長。

儘管對於近岸及鄰近客戶所在地製造產品的趨勢日增，貿易區域化並未加劇。實際貿易流量甚至呈現相反的情況。2024年的前9個月，所有貿易商品的平均運輸距離創下5,000公里的紀錄，而主要貿易區的貿易份額則降至51%的新低。

雖然美國貿易政策轉趨嚴謹，全球貿易的未來仍然樂觀。多數國家持續視貿易為重要的經濟活動，而美國的貿易壁壘可以促進其他國家之間的聯繫。此外，為避免國內通膨飆升，川普提出的諸多關稅威脅可能與最初提議有所不同，又或者延遲實施。而美國目前佔全球進口總額的13%，而出口總額則為 9%。因此，美國政策對其他國家產生雖有顯著影響，但卻不足以單方面決定全球貿易的未來走向。

NYU Stern 管理未來中心高級研究員兼 DHL 全球化倡議項目主任 Steven A. Altman 指出：「雖然我們必須認真看待全球貿易體系面臨的威脅，但這個體系能為經濟和社會帶來巨大利益，因而展現出強大韌性。就算美國付出巨大代價選擇退出全球貿易，但其他國家不太可能效仿，如果全球貿易萎縮，小國將面臨更嚴重的損失。」

雖然2022年和2023年中美盟友之間的跨陣營貿易與陣營內部相比有所下降，但跌幅偏小。 雖然中美之間的貿易份額減少，但降幅尚不足以構成真正意義上的「脫鉤」。中美直接貿易佔世界貿易的比重已從2016年的3.5% 下降到 2024年前9個月的2.6%。然而，美國從中國進口貨品的佔比仍與世界其他地區相當。此外，美國從其他國家進口的商品中仍包含中國原料，因此整體而言，美國從中國進口的貨物數量被低估了，依相關數據顯示，美國對中國製造商品的依賴並未顯著下降。

DHL貿易全覽圖集由DHL委託紐約大學斯特恩商學院的Steven A. Altman和Caroline R. Bastian撰寫。該報告於2025年2月完成，而當中所載的數據和預測更新則截至2025年1月。完整原文報告(英文)及更多相關資訊可上 dhl.com/tradeatlas.