國泰金去年EPS 7.29元創歷年次高　今年股利優於去年

▲國泰金外觀照。（圖／國泰提供）



記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）於今（14）日召開法人說明會，對於各界關心股利政策，財務長陳晏如表示，2024年獲利創下歷史次高，股息分配量能相當充沛，反映在股利，同時參考同業配發的狀況，以及財務比例的穩健性考量，會爭取良好的股利政策。

國泰金2024年年稅後淨利1112億元，每股稅後盈餘（EPS）7.29元，僅次於2021年的10.34元，旗下國壽2024年在股票市場實現獲利高達1142億元，相較2023年407億元，年增179.9%，債券部份亦是實現11.39億元，則是低於去年。

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國泰金第一季底淨值9065億元，每股淨值54.3元，年底金控資本適足率136%，到2025年2月股市未實現利率約800多億元。

川普上任美國總統以來，關稅議題不斷，引發全球股市震盪，對於川普動作以及對全球經濟影響性，總經理李長庚以「太極拳」作為比喻，他說：川普都打「37步」，7分虛3分實，虛招太多，應該要去觀察一下它3分背後實招是什麼？

李長庚解讀，川普試圖在美元霸權後，建立科技霸權，包括：半導體、量子，川普主政下，趨吉避凶還不夠，還要會火中取栗，先活下來，半年後就可看得到川普的實招意義。

