ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中華海運研究協會產投在職課程　保稅與快遞貨物通關實務班開訓

▲海研會楊崇正秘書長於開訓時頒發課程聘書給與課程講師 台北關主任秘書林政雄。（圖／海研會提供）

▲海研會楊崇正秘書長於開訓時頒發課程聘書給與課程講師 台北關主任秘書林政雄。（圖／海研會提供）

記者張佩芬／台北報導

為培養航運產業人才，中華海運研究協會申辦勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署(北分署)產業人才投資計畫課程提案，114年度上半年申辦「進出口、保稅與快遞貨物通關實務班第01期」(課程代碼：163288)及「保稅倉庫、免稅商店、離島免稅購物商店及物流中心自主管理專責人員訓練班第03期」(課程代碼：163292)及「國際貨物承攬運送業從業人員訓練班第01期」(課程代碼：163290)共三門在職訓練課程皆核定通過。

勞動部勞動力發展署產業人才投資方案，凡年滿15歲以上，具就業保險、勞工保險、勞工職業災害保險或農民健康保險被保險人身分的在職勞工，完成規定訓練時數，就能獲得80%或100%的訓練費用補助，鼓勵在職者選擇適合個人職涯發展的課程強化專業技能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

資深員工更可藉此精進職能，以因應瞬息萬變的市場需求，自今年1月1日起，課程補助金額從原本每人每3年最高7萬元加碼至最高10萬元。

海研會理事長桑國忠表示，進出口、保稅與快遞貨物通關實務班第01期課程已於3月8日順利開訓，共吸引50人次報名，由於本門課程核定補助名額僅有22人次，建議各位學員可及早報名。

保稅倉庫、免稅商店、離島免稅購物商店及物流中心自主管理專責人員訓練班第03期(課程代碼：163292)及國際貨物承攬運送業從業人員訓練班第01期(課程代碼：163290)分別將於4月3日及5月15日中午12點開放報名，歡迎產業在職勞工屆時至勞動部台灣就業通「在職訓練網」報名參訓(網址：)或至本會網站及臉書粉絲專業查看最新課程資訊。

關鍵字： 海運研究協會產投在職課程保稅與快遞通關實務

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

推薦閱讀

鴻海9席董事改選提名出爐　郭台銘不在名單內、蔣尚義入列

鴻海9席董事改選提名出爐　郭台銘不在名單內、蔣尚義入列

鴻海（2317）今（14）日董事會通過股東會改選董事提名名單，應選4席一般董事及5席獨立董事共9席，不過令外界驚訝的是，創辦人郭台銘在前年（2023年）辭去董事後，此次改選並未回鍋，不在提名名單中；但值得注意的是，2022年被鴻海延攬擔任半導體策略長一職的蔣尚義，此次則在名單中。

2025-03-14 17:58
2檔下周二起打入全額交割股　康控-KY併加採行分盤交易

2檔下周二起打入全額交割股　康控-KY併加採行分盤交易

台灣證券交易所指出，台揚（2314）及麗嬰房（2911）自18日（下周二）起，列為變更交易方法，即打入全額交割股；康控-KY（4943）因最新財報顯示其每股淨值低於3元，也是從18日起，繼續列為變更交易方法（全額交割股）併加採行分盤集合競價交易方式。

2025-03-14 18:21
42萬股民嗨翻！元大金配發1.85元股利創新高　股息殖利率逾4.4%

42萬股民嗨翻！元大金配發1.85元股利創新高　股息殖利率逾4.4%

股東人數逾42萬人的元大金（2885）公布2024年財報，稅後淨利358.29億元，每股稅後盈餘（EPS）2.77元，僅次2021年2.87元，創下歷史次高，董事會決議，每股現金股息1.55元、股票股利0.3元，合計股利1.85元，創下歷史新高，以今（14）日34.75元平盤價計算，潛在股息殖利率4.46%。

2025-03-14 17:42
國泰金去年EPS 7.29元創歷年次高　今年股利優於去年

國泰金去年EPS 7.29元創歷年次高　今年股利優於去年

國泰金（2882）於今（14）日召開法人說明會，對於各界關心股利政策，財務長陳晏如表示，2024年獲利創下歷史次高，股息分配量能相當充沛，反映在股利，同時參考同業配發的狀況，以及財務比例的穩健性考量，會爭取良好的股利政策。

2025-03-14 16:53
統一站穩中國市場　羅智先悟出「不相信爆品」管理哲學

統一站穩中國市場　羅智先悟出「不相信爆品」管理哲學

統一企業（1216）今舉行法說會，法人關心集團在中國佈局，董事長羅智先分析，統一在中國領悟出不要競爭的管理哲學，也不相信「爆品」，穩健做好自己的本分；像是中國無糖茶風潮，集團在資源配置有自己節奏，靠自己的腳步來經營，目標統一中控未來要維持6％-12％成長；至於台灣市場因為業態不斷演進，不像科技公司那樣經營，都是銅板價的營運，因此希望可以健康成長，但對於成長幅度很難預估。

2025-03-14 16:04
鴻海2024年賺1527億元創新高　EPS達11.01元

鴻海2024年賺1527億元創新高　EPS達11.01元

全球電子代工大廠鴻海（2317）今（14）日公布去（2024）年財報，全年營收6.8兆，年增11%，稅後純益1527.05億元，年增7%，創歷史新高，每股稅後純益（EPS）為11.01元， 寫下2008年以來新高。

2025-03-14 15:21
統一收購Yahoo、入主PChome　羅智先「整併還在學習階段」

統一收購Yahoo、入主PChome　羅智先「整併還在學習階段」

統一企業（1216）今（14）日舉行法說會，統一接連收購Yahoo台灣電商事業及入主PChome網家（8044），看好未來電商發展，針對接下來的行動，羅智先說，今年投入電商，有機會更進一步了解數位經濟門道及商業邏輯，會先花時間觀察，雙方人員也要先互相熟悉，都還在學習階段，統一集團提供安定、穩定大環境，加上新通路延伸，自然會有很多新商機冒出來。

2025-03-14 15:00
台積電合資出手救英特爾　韓媒：加劇三星代工困境

台積電合資出手救英特爾　韓媒：加劇三星代工困境

《韓國先驅報》報導，南韓市場專家警告，如果台積電（2330）與美國主要晶片設計公司設立合資企業，以經營英特爾的晶圓代工業務，三星電子的晶圓代工業務可能面臨嚴重危機，恐面臨市佔率的下滑。

2025-03-14 16:02
群創超額配息1元！股價衝高　爆逾20萬張大量居「成交王」

群創超額配息1元！股價衝高　爆逾20萬張大量居「成交王」

儘管面板產業景氣仍處於谷底，群創（3481）2024年本業淨損79億元，惟處分5.5代線廠房收益挹注，全年順利轉虧為盈，稅後淨利67億元，每股稅後盈餘0.76元，公司超額配發1元現金股息，以今（14）日14.7元平盤價計算，潛在配息殖利率6.8%，激勵股價跳空大漲逾7%，上攻15.85元，11點過後，成交量爆出20萬大量。

2025-03-14 11:21
台積電反彈無力再殺低　跌至955元創6個月低點

台積電反彈無力再殺低　跌至955元創6個月低點

台積電（2330）ADR周四（13日）下跌3.15%，收在171.59美元，與現股溢價17.26%，受到ADR下挫，外資潛在調節賣壓，今（14）日台積電早盤以小漲開出，一度上攻969元，之後立即翻黑來到955元低點，創下2024年9月以來、6個月低點。

2025-03-14 11:05

讀者迴響

熱門新聞

群創超額配息1元！股價衝高　爆逾20萬張大量居「成交王」

5檔ETF喜迎長榮近百億股利　00919笑納近半數最補

即／黃金期貨破3000美元　今年第12度創新高

買股還是買債？財經專家破解「2025投資密碼」

鴻海2024年賺1527億元創新高　EPS達11.01元

美女主持人「1檔ETF」滾2000萬　攻略大公開

鴻海9席董事改選提名出爐　郭台銘不在名單內、蔣尚義入列

欠債強制執行　「保險法」修正豁免範圍出爐

郭台銘笑納101億！鴻海擬配5.8元破紀錄　110萬股民同樂

英國勞氏新聞：如果川普的港口費不終止　美國恐面臨貿易「世界末日」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366