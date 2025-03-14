中華海運研究協會產投在職課程　保稅與快遞貨物通關實務班開訓

▲海研會楊崇正秘書長於開訓時頒發課程聘書給與課程講師 台北關主任秘書林政雄。（圖／海研會提供）

記者張佩芬／台北報導

為培養航運產業人才，中華海運研究協會申辦勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署(北分署)產業人才投資計畫課程提案，114年度上半年申辦「進出口、保稅與快遞貨物通關實務班第01期」(課程代碼：163288)及「保稅倉庫、免稅商店、離島免稅購物商店及物流中心自主管理專責人員訓練班第03期」(課程代碼：163292)及「國際貨物承攬運送業從業人員訓練班第01期」(課程代碼：163290)共三門在職訓練課程皆核定通過。

勞動部勞動力發展署產業人才投資方案，凡年滿15歲以上，具就業保險、勞工保險、勞工職業災害保險或農民健康保險被保險人身分的在職勞工，完成規定訓練時數，就能獲得80%或100%的訓練費用補助，鼓勵在職者選擇適合個人職涯發展的課程強化專業技能。

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資深員工更可藉此精進職能，以因應瞬息萬變的市場需求，自今年1月1日起，課程補助金額從原本每人每3年最高7萬元加碼至最高10萬元。

海研會理事長桑國忠表示，進出口、保稅與快遞貨物通關實務班第01期課程已於3月8日順利開訓，共吸引50人次報名，由於本門課程核定補助名額僅有22人次，建議各位學員可及早報名。

保稅倉庫、免稅商店、離島免稅購物商店及物流中心自主管理專責人員訓練班第03期(課程代碼：163292)及國際貨物承攬運送業從業人員訓練班第01期(課程代碼：163290)分別將於4月3日及5月15日中午12點開放報名，歡迎產業在職勞工屆時至勞動部台灣就業通「在職訓練網」報名參訓(網址：)或至本會網站及臉書粉絲專業查看最新課程資訊。