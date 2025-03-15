3月來外資賣超逾3千億　台股本益比來到10年均值

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股持續跟著美股回檔，本周加權指數週線持續回檔，指數全週下跌608.02點，跌幅-2.69%，累計3月以來加權指數已回檔超過千點、1085.13點，跌幅-4.71%，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，隨著3月這波修正，加權指數跌破整理區間，短期盤勢偏向弱勢，且融資水位仍相對偏高，而美國川普政府針對關稅、政策等是造成市場最大不安定之因素；然也因為修正拉回後，台股目前本益比來到10年均值左右，評價回到合理水準，顯示市場已經消化部分利空，未來評價修正壓力相對有限。

廖炳焜表示，從籌碼面來看，外資連續14日站在賣方調節台股，3月賣超逾3000億元，持有台股水位降至2003年7月以來新低，且融資尚無法有效減肥，而技術面由於指數跌破年線，根據歷史數據統計，台股跌破年線後一至兩週欲強不易，短期可先觀察融資是否能有效下降，回檔趨勢是否止穩，下檔支撐看2024年9月初的指數位置。

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市場投資信心不足，目前焦點聚焦下週3月17日至21日在加州聖荷西登場的輝達GTC大會，廖炳焜說明，在目前全球政經充滿疑慮的波動環境，GTC大會有望替科技業提振投資情緒與多頭動能，AI族群更有機會受惠於題材與消息面利多，特別是市場預期輝達有機會在GTC大會上發表最新的GB300伺服器，相關概念股包括GPU連接器插槽、散熱、電源供應、快接頭、電容、BBU與導軌等將能優先受惠。

廖炳焜認為，川普變數持續影響之下，近期台股選股上宜平衡布局，科技股可聚焦GB300供應鏈、IC設計、邊緣運算、光通訊，非電族群則以自動化設備、消費性及非必要性消費品、鋼鐵、金融等族群為主。

