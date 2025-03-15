陳立武接掌英特爾豐厚薪酬曝光　可領逾22億元

▲英特爾12日宣布任命前董事陳立武 (Lip-Bu Tan)為新任執行長 。（圖／翻攝英特爾官網）

記者陳瑩欣／綜合報導

英特爾12日宣布任命前董事陳立武（Lip-Bu Tan）擔任執行長，根據英特爾提交給美國證券交易委員會的監管檔案顯示，如果陳立武在未來幾年內實現公司設定的各項績效目標，他的總薪酬最高可達約6900萬美元（約折合新台幣22.77億元）。

在英特爾3月10日提交8-K報告中指出，列明了陳立武的聘用條款和薪酬，文件中表示，陳立武的基本工資為100萬美元（約折合新台幣3290萬元），外加200%的績效獎金。

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陳立武還將獲得價值1440萬美元（約折合新台幣4.74億元）的長期股權獎勵以及價值1700萬美元（約折合新台幣5.6億元）的英特爾股票績效獎勵，這兩項獎勵都將在五年內兌現。另外，他還將獲得價值960萬美元（約折合新台幣3.16億元）的股票，以及價值2500萬美元（約折合新台幣8.24億元）的新員工期權獎勵。

英特爾在文件中表示，陳立武同意在上任後的30天內購買2500萬美元的英特爾股票。

陳立武將於3月18日正式上任，並重新加入英特爾董事會。英特爾在宣佈任命後，其股價在消息傳出前一天飆升15%，今年累計上漲20%。