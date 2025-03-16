潤泰雙雄配息夢破滅？ 　從高殖利率到大幅縮水

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股華安

潤泰新與潤泰全的配息趨勢持續下滑，從2015年的高殖利率到近年的大幅縮水，反映出公司策略的轉變。由於資本支出優先，依賴業外收益，未來高股息回報困難，投資人需重新評估股息政策風險。

潤泰集團旗下的潤泰新（9945）與潤泰全（2915），曾是市場上頗具吸引力的投資標的，然而近年來，配息率持續低於市場預期，投資人若仍抱持著高股息的期待，恐怕要重新審視這兩家公司的策略與股東回報政策。

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潤泰新與潤泰全的配息現狀：從高殖利率到大幅縮水

從歷年的配息數據來看，潤泰新與潤泰全的配息率與殖利率在2015年後開始大幅縮水，對投資人而言，這是一個明確的警訊。以下為過去十年的配息狀況與殖利率變化：

潤泰新歷年配息與殖利率

• 2015年：配息3.997元，當時股價44.8元，殖利率高達8.92%，屬於高股息水準。

• 2016年：未配息。

• 2017年：股票股利2元。

• 2018年：配息2元，殖利率5.73%。

• 2019年：配息2元，殖利率4.49%。

• 2020年：配息1元，殖利率1.84%。另配發5元股票股利。

• 2021年：配息1元，殖利率1.34%。另配發4元股票股利。

• 2022年：配息2元，殖利率3.27%。另配發5元股票股利。

• 2023年：未配息。

• 2024年：擬配息1.5元，殖利率約3.23%。

• 2025年：擬配息1.1元，殖利率約2.56%。

潤泰全歷年配息與殖利率

• 2015年：配息6元，股價64元，殖利率高達9.38%。

• 2016年：配息1.6元，殖利率3.01%。

• 2017年：配息0.79元，殖利率1.72%。

• 2018年：配息4元，殖利率6.45%。

• 2019年：配息5.5元，殖利率7.24%。

• 2020年：配息5元，殖利率7%。

• 2021年：配息2元，殖利率1.8%，另配發3元股票股利。

• 2022年：配息5元，殖利率7.75%。

• 2023年：配息2元，殖利率3.24%。

• 2024年：擬配息2.5元，殖利率3.1%。

• 2025年：擬配息2.5元，殖利率3.64%。

殖利率崩跌的原因：投資人該清醒了！

1. 配息政策改變，資本支出與保留盈餘優先

從數據來看，潤泰新與潤泰全自2015年後的配息策略已經大幅轉變。2015年之前，兩家公司都能提供接近8-9%的高殖利率，這讓許多存股族趨之若鶩。但從2016年開始，配息率逐步下降，許多年度甚至未發放股利。

這背後可能與潤泰集團的資本支出計劃、內部投資策略有關，公司選擇保留盈餘用於未來發展，而非回饋股東。尤其是潤泰集團的獲利結構，越來越依賴業外收益來支撐公司整體表現。特別是轉投資來自南山人壽的股權的獲利，該項業外收益的貢獻逐漸成為潤泰集團的獲利支柱，這使得公司未來要發放高額配息變得相當困難。南山人壽的投資獲利雖有穩定性，但對公司的長期股東回報仍然充滿不確定性。

2. 盈利穩定，卻不回饋股東，依賴業外收益

潤泰新與潤泰全的獲利其實不差，但配息比例卻明顯偏低。2024年，潤泰全的EPS達13元，卻僅配息2.5元，配息率不到20%。潤泰新2024年EPS達6.07元，卻僅配息1.1元，配息率約18%。

這代表公司有獲利，但選擇將大部分盈餘留存，而非以高配息回饋股東。潤泰集團的營收結構也逐漸依賴來自業外收益，但這些收益並非來自主營業務，若未來這些業外收益減少，將更加難以支撐潤泰集團的股東回報，特別是高股息政策。

3. 潤泰集團轉投資Gogoro的困境：市值縮水影響

除了南山人壽，潤泰集團還有一個重要的轉投資——Gogoro。但近來Gogoro市值的急劇縮水，從最高22億美元暴跌至僅1.56億美元，對潤泰集團來說無疑是一大打擊。作為大股東，尹衍樑可說是相當頭疼。

結論：夢該醒了，別再期待潤泰的高股息！

潤泰新與潤泰全的配息趨勢已經非常明確，2015年是高點，之後的殖利率一路崩跌，現在已經無法回到過去的高股息榮景。這不是短期現象，而是公司策略的長期改變，尤其在資本支出與保留盈餘優先的策略下，高股息回報顯得越來越困難。經歷了南山人壽的「高息垃圾債券」風波，更讓投資人意識到，轉投資並非萬靈丹。

當企業連續多年配息不如預期，市場對其股息政策自然會產生疑慮。近年來，潤泰新與潤泰全在公布股息後，股價往往出現暴跌，甚至成為空頭打壓的標的。這將直接影響股價表現，也讓許多存股族開始撤離。當配息往往不如預期時，投資人或許未來投資時，應該避開公布配息的風險期。



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