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搶進美股科技8巨頭　達人推3檔ETF撿便宜

投資達人股添樂建議，震盪行情下可將資金拆成多筆，逢低分批買美股市值型ETF。

▲投資達人股添樂建議，震盪行情下可將資金拆成多筆，逢低分批買美股市值型ETF。

圖文／鏡週刊

全球股市大震盪！美國總統川普上任後，揮舞關稅大刀，經濟陷入衰退疑慮，3月以來美股4大指數連續下跌；標普500指數更是跌破200日均線，且VIX恐慌指數一度攀升至近半年新高，市場資金瞄準短債避風港，但這真的是好選擇嗎？投資達人股添樂分享，現在其實可把握機會，逢低布局3檔美股ETF。

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受到川普關稅變數干擾，今年來全球股市震盪劇烈，操作難度提高；不少投資人想趁指數重挫時撿便宜，卻猶豫該鎖定個股、還是ETF。「身邊有朋友，買鴻海套牢，買台積電套牢，最後買聯發科也套牢；一般人想要掌握個股發動時機並不容易，為避免持股連環套，最穩健做法還是透過ETF，以一籃子個股，分享輪漲利潤。」

美股ETF種類多元，該如何挑選才最有利？「我最在意兩件事：一，科技8巨頭需占ETF一定比例；二，股價好入手且費用率相對便宜。」股添樂強調，科技8巨頭主導美股半壁江山，2024多頭行情下，8巨頭各自繳出驚人漲幅，未來只要經濟前景無虞，逢指數重挫就是危機入市首選。

所謂科技8巨頭，包括Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達、特斯拉及博通。其中，00924（復華S&P500成長）、00971（野村美國研發龍頭）及009800（中信NASDAQ），成分股符合8科技巨頭占一定比例，且股價及費用率相對便宜優勢，成為股添樂口袋加碼名單。

至於震盪行情下該如何進場？「過去10年，不論台股或美股，遭逢重大利空，指數由高點往下修正，最大幅度就是3成左右；而美股科技指數，像那斯達克從高點修正至今，跌幅已超過1成，此時投資人可擬定分批進場策略，向下布局。」

舉例來說，投資人手邊閒錢有40萬元，就可拆成4筆進場，當指數每跌5％，就投入10萬元；「最慘情況，指數跌3成不見得看到，但拆成多筆分批買進，較不易發生銀彈用盡，但指數仍下跌的窘境。像美股急跌超過1成以上，市場就有明顯承接力道，投資人透過每跌5％加碼策略，做好資金配置，大波動行情下也較不會心慌。」股添樂表示。


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