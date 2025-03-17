富邦金去年EPS 10.77元創新高　總座：股利一定反映獲利成長

▲富邦今年盈餘分派，將反映獲利成長。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）於今（17）日召開法人說明會，2024年全年稅後淨利1,508.2億元，改寫金控業歷史新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）10.77元，連續十六年穩居台灣金控業獲利之首。被問到股利發放政策，總經理韓蔚廷表示 ，股利配發一定會反映獲利的成長，在董事會決議出爐前，能夠透露有限，跟前二年一樣，現金、股票股利都會考量。

截至2024年12月底富邦金控總資產逾12兆元，年成長8.7%，淨值9,511億元，年增18.5%，普通股每股淨值62.58元；資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為1.3%與17.2%，皆較去年同期提升。

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富邦人壽2024年全年稅後淨利1,026.6億元，受惠分期繳商品及保障型商品比重提升，FYPE年增25.8%，高於業界平均，帶動FYPE/FYP比率提升至45.7%，新契約價值(VNB)則較去年同期成長18.7%，投資組合方面，富邦人壽2024年投資報酬率5.48%，創歷史新高，截至2024年底，富邦人壽總投資資產穩定成長達5兆1,760億元，年增7.4%，淨值比約11.4%，資本適足率(RBC)約388%。

北富銀2024年稅後淨利304.1億元，續創歷史新高，年成長24.2%，整體淨收益年增17%；其中，因資產規模成長帶動利息淨收益年增8.4%，2024年整體授信餘額年增12.4%，企業授信方面，外幣授信年成長19.4%、中小企業授信年成長13.8%，佔企業授信比重38.2%；個人授信方面，房貸餘額年成長13.3%，個人信貸年增33.7%。

信用卡業務方面，由於Costco聯名卡帶動及國內外消費動能提升，2024年有效卡數與簽帳金額雙雙成長，有效卡數市佔率達14.7%，簽帳金額突破6,000億元、年成長25.1%、市佔率提升至13%；信用卡逾放比相較上季下降，資產品質優於市場平均。

富邦證券2024年稅後淨利創下歷史新高，首度突破百億元大關達100.2億元，年成長42%，主要受惠台股市況價量齊揚，各項業務獲利皆顯著成長；富邦產險2024年稅後淨利30.2億元，受惠於業務結構調整及強化品質管控，利潤持續增加。簽單保費收入成長11.2%、市佔率達23.9%，續居市場龍頭。

富邦銀行(香港)2024年稅後淨利達港幣9.07億元，由於個人存款成長帶動存款成本控管得宜，以及金融資產部位增加、收益率上升等因素，帶動NIM年增13bps，稅後淨利年成長15.6%；富邦華一銀行存放款規模穩健成長，且因放款結構改善，帶動NIM成長44bps，同時受惠利息淨收益、SWAP收益及債券資本利得增加，使稅後淨利達3.95億元人民幣，獲利大幅成長。

