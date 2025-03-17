家寧母女慘了！國稅局可「無限期」查稅　若情節重大關5年

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記者陳瑩欣／台北報導

「眾量級」網紅Andy老師踢爆前女友張家寧（家寧）母女經營的「群海娛樂」營業額與YT營利加起來預估超過1億，賺來的錢都進入張爸、張媽外幣帳戶，北區國稅局新莊稽徵所證實已接獲檢舉，稅務人員指出「查稅無期限，會一直查到底」，若追查後認為情節重大，需面對5年以下有期徒刑。

對於檢舉案細節北區國稅局指出，個案不宜透露。據財政部稅籍登記資訊顯示，位在新北市新莊區中平里的眾量級所屬公司「群海娛樂」為開立發票的公司，107年8月14日設立至今，負責人曾淑慧（張家寧母親）設立至今未曾變更。

不過稅務人員指出，目前處理違章漏稅規定，受理稽查期限為2個月，但如果案情複雜可以展延2個月，但不限展延次數，如果要會同其他機關共同調查，自然會查到底。

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熟知稅務流程人士指出，國稅局在受理檢舉案後，會進一步確認檢舉事證是否完備，也會進一步審查、確認檢舉人的身份，不會看到黑影就開槍。

由於家寧母女稅務檢舉案目前已進入受理階段，若是針對檢舉內容補報補繳稅金不能免罰，但若是補報補繳其他未被檢舉、但可能會被揪出來的漏稅，依規定符合免罰。

國稅局提醒，若以詐術或不正當方法逃漏稅捐，處5年以下有期徒刑，以不正當方法幫助他人逃漏稅捐，也會有刑責。

▲網紅家寧。（圖／記者姜國輝攝）