快訊／曾登全球第四富豪！恒基地產創辦人李兆基逝世‎　享耆壽97歲

▲香港恆基地產創辦人李兆基。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

香港地產巨頭恒基兆業地產17日證實，有「四叔」之稱的創始人李兆基17日逝世，享耆壽97歲。他生前是香港第二大富豪，也曾是香港首富、亞洲首富，在1996年至1997年獲美國《福布斯》雜誌評為全球富豪榜排名第四位。

恒基兆業地產17日表示，集團創辦人李兆基於17日黃昏，在家人陪伴下安詳與世長辭，享壽97歲。至於出殯儀式的舉行日期，一俟家族安排妥當後，將會另行公佈。

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李兆基1928年出生於廣東省順德市一個經營金鋪的家庭，在家中排行第四，早年兄弟夭折，成為家中長子。他6歲起便在金鋪學習家族事業，接觸黃金、匯兌、外幣買賣，並在12歲成為掌櫃，擅長心算。

抗日戰爭期間，李兆基觀察到舊紙幣貶值現象，並利用漂白等方法翻新舊幣獲利，展露了不俗的商業頭腦。年僅15歲時，李兆基已經負責管理父親在順德的2間金鋪。

日本投降後，貨幣貶值，父親給予李兆基1000元資金，讓他前往香港創業。1948年，20歲的李兆基憑藉對黃金成色的判斷能力，積累第一筆資金。1949年，他選擇在香港中環開設與父親生意類似的金鋪。

1958年，30歲的李兆基轉向地產投資，與郭得勝、馮景禧等人合資成立永業企業公司，後又共同創立新鴻基地產。與郭得勝、馮景禧合作期間，李兆基主要負責公司運營中的具體事務。1972年新鴻基地產上市後，三人分家，李兆基創立恆基兆業地產有限公司。

恆基兆業上市後，李兆基憑藉低成本收購地皮，例如利用Letter B換地模式、收購舊樓和農地等方式，迅速擴大公司規模。他注重開發小面積住宅，以滿足更多香港人的住房需求。

李兆基的業務主要集中在地產，中華煤氣的收購是其少數成功的非地產投資。1996年，香港地產市場繁榮，李兆基身價達到127億美元，成為香港首富。

2007年，李兆基轉攻股市，旗下兆基財經一度擁有2000億資產，讓他曾有「香港巴菲特」或「亞洲股神」的稱號。